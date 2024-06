Ex-BBB Lucas Pizane rebate comentário negativo sobre seu corpo: "Sofro pressão"

Após receber crítica de internauta, o ex-BBB 24 Lucas Pizane rebate comentário negativo sobre seu corpo e recebe apoio de suposto affair; veja!

O ex-BBB Lucas Pizane mostrou que não está brincando quando a web critica sua aparência. Nessa segunda-feira, 10, o músico usou suas redes sociais para rebater um comentário negativo sobre seu corpo e ainda recebeu apoio de seu suposto novo affair e colega de confinamento, Giovanna Lima.

No X, antigo Twitter, um internauta soltou uma opinião sobre o físico de Pizane, que publicou fotos sem camisa ao curtir o São João da Thay, no Maranhão. "Por que raios eu não paro de ver na timeline esse Pizane ex-BBB com essa barriga de cerveja nojenta? Poupem meus olhos por favor", escreveu um usuário.

O ex-brother, por sua vez, não deixou barato e citou o tweet para rebater o comentário. "E essa semana eu ainda tive que ler que não sofro pressão pra ter um corpo sarado. Vai achando, bobo kkkkkkkkkkk", escreveu Pizane.

Sua suposta nova amada, a também ex-BBB Giovanna Lima, logo saiu em sua defesa nos comentários. "Vou ficar calada", declarou a nutricionista, que recentemente foi flagrada em vários momentos próxima de Lucas.

Confira:

e essa semana eu ainda tive q ler que não sofro pressão pra ter um corpo sarado



vai achando, bobo kkkkkkkkkkkkk https://t.co/oWBkVVvHBm — pizane (@olucaspizane) June 9, 2024

vo fica calada — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) June 9, 2024

Ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima são flagrados aos beijos no Maranhão

O affair entre Lucas Pizane e Giovanna Lima, ex-participantes do BBB 24, é real! Após negarem que estejam vivendo um romance, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, divulgou registros dos dois se beijando dentro de uma van. Junto com outros famosos, eles estão no Maranhão para curtir o São João da Thay.

De acordo com o jornalista, os ex-BBBs curtiram o festival juntos em um camarote e trocaram muitos carinhos ao longo do evento. Dentro do ônibus, enquanto retornavam ao hotel onde estão hospedados, o novo casal trocou mais beijos.

Além disso, Lucas Pizane e Giovanna Lima teriam pedido para os amigos Raquele e Michel, ex-colegas de reality show, que não publicassem nas redes sociais um vídeo no veículo, uma vez que os dois apareciam no fundo da gravação. Ainda segundo Lucas Pasin, a nutricionista, que estava dormindo no mesmo quarto de hotel com a amiga, teria entrado no quarto do cantor durante a madrugada.

Vale lembrar que tanto Giovanna quanto Pizane já se pronunciaram a respeito do affair e negaram que a relação entre eles vá além da amizade. Recentemente, em conversa com a CARAS Brasil, a equipe da nutricionista afirmou, mais uma vez, que eles são apenas amigos, reforçando que não procede a informação de um possível romance entre os dois.