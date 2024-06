Ex-BBB Deniziane toma decisão após atitude de Matteus: 'Certíssima'

Sem vínculos? Após Matteus tomar uma atitude em relação à Deniziane nas redes sociais, nova decisão da ex-BBB foi elogiada

Ex-participante do BBB 24, a fisioterapeuta Deniziane Ferreira chamou atenção dos fãs após tomar uma decisão em relação a uma atitude de Matteus Amaral, seu ex-affair. Nos últimos dias, o vice-campeão do reality show da Globo deixou de segui-lá no Instagram.

Para quem não acompanhou, os dois viveram um breve romance dentro do confinamento e decidiram colocar um ponto final dias antes de Deniziane ser eliminada da competição. Agora, ao que tudo indica, parece que os dois realmente não seguiram com a amizade.

Na manhã desta quarta-feira, 13, os internautas perceberam que a ex-sister retribuiu o unfollow de Matteus na rede social. Até o dia anterior, Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, ainda seguia o gaúcho em seu perfil.

Após a atitude da ex-BBB viralizar, diversos internautas elogiaram sua postura. "Tá certa, ela não é fã dele pra continuar seguindo. Errado foi ele ter dado o unfollow sem tirar a menina dos seguidores", escreveu uma seguidora. "Certíssima! Até porque ela nem é fã dele", disse outra. "Ambos estão certos nisso, hoje em dia os dois nem devem manter contato", opinou uma terceira.

Vale lembrar que, ainda na reta final do BBB 24, Matteus engatou um romance com a participante Isabelle, com quem está namorando atualmente. O vice-campeão da temporada pediu a mão da Cunhã em namoro em maio, quando a surpreendeu com um buquê de rosas e um anel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Deniziane fala sobre recuperação após plástica

Deniziane, ex-participante do BBB 24, chocou os fãs ao mostrar o resultado de sua lipo LAD, procedimento estético que virou queridinho do mundo dos famosos nos últimos anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira contou que apesar de ter amado o novo visual, o processo de recuperação não é tão fácil como imaginam.

"O pós-operatório é um pouco complicado, você fica muito limitada. Mas ver que algo que me incomodava não me incomoda mais é libertador. Estar preparada para esse momento e ter ciência que você vai precisar de pessoas para te ajudar é essencial", disse ela; confira o bate-papo completo com a ex-sister!