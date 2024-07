Especialista diz como a separação na gravidez pode afetar uma mulher

Após a notícia de que a cantora Iza se separou durante a gravidez, uma especialista revelou quais podem ser os impactos emocionais em uma gestante

A cantora Iza surpreendeu os brasileiros nesta semana ao anunciar o fim do namoro com o jogador Yuri Lima após uma traição. Ela está grávida de cerca de seis meses de sua primeira filha, Nala, que é fruto da antiga relação com o atleta. Em um vídeo comovente, ela falou sobre como está se sentindo e a descoberta da traição, que ela considerou uma quebra de confiança. Com isso, os fãs se questionaram quais são os impactos de uma separação durante a gravidez em uma mulher. Continue lendo para ver o que diz uma especialista no assunto:

A psicóloga perinatal e fundadora do Instituto MaterOnline Rafaela Schiavo contou mais detalhes sobre os impactos na vida de uma gestante ao se separar nesta fase da vida. "A separação é sempre um momento difícil, mas, durante a gravidez, pode desencadear ou agravar problemas como ansiedade e depressão", disse ela, que ainda citou as mudanças hormonais típicas da gestação e que deixam a mulher mais sensível. Com toda a intensidade de uma separação, a gestante pode enfrentar estresse além do recomendado para este período. "O corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse, que aumenta a tensão e pode prejudicar a saúde tanto da mãe quanto do bebê", declarou.

Por isso, é importante que a gestante tenha acompanhamento psicológico para lidar com os sentimentos nos momentos desafiadores. "Sem suporte adequado, os riscos de complicações aumentam significativamente, afetando o desenvolvimento saudável do bebê. É importante cercar-se de pessoas positivas e não hesitar em pedir ajuda quando necessário", afirmou a especialista. Inclusive, a mulher grávida deve ter uma rede de apoio, que pode ser formada por amigos e familiares, para ter como desabafar e receber suporte em todos os momentos da gravidez.

Cobraram para divulgar a traição

A cantora Iza surpreendeu ao revelar que traída pelo namorado, Yuri Lima, durante a gravidez. Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, que nascerá em breve, e gravou um vídeo para revelar que descobriu que o jogador de futebol estava conversando com uma ex-namorada. Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição.

Iza contou que descobriu que alguém cobrou R$ 30 mil para divulgar os prints das conversas de Yuri com outra mulher. "Tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Enfim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias", disse ela.

E completou: "Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, era aparecer, ficar famosa, e mostrar o que aconteceu. Deflagra uma situação… É o vídeo mais louco que eu já fiz na vida. Eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo disso tudo chegar até vocês".

Por fim, Iza pediu respeito durante este momento de sua vida, principalmente por causa da gravidez. "E isso é tudo o que eu vou falar, não somos mais um casal, fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então preciso de sossego, tranquilidade, é tudo o que vou falar disso tudo. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida, nem tinha muito como fingir que nada aconteceu. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama. Eu estou bem e feliz com o presente que Deus me deu. E pronta para lidar com essa situação no meu tempo", afirmou.