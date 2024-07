Do início ao fim: entenda tudo sobre a separação de Iza e Yuri Lima

Nesta quarta-feira (10), a cantora Iza fez um longo desabafo nas redes sociais, anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima, de quem está grávida

O fim do namoro entre Iza e Yuri Lima foi anunciado pela cantora, nesta quarta-feira (10), motivado por uma traição do atleta. A artista está à espera da primeira filha dos dois, que se chamará Nala, e apareceu bastante abalada com o término nas redes sociais, detalhando como descobriu que foi traída pelo jogador. Entenda a história do ex-casal e como Iza soube da traição a seguir.

Yuri e Iza assumem o namoro

A cantora e o jogador assumiram publicamente o namoro em fevereiro do ano passado, mantendo a relação discreta, com poucos cliques e uma boa aprovação dos fãs da artista, que na ocasião, superava o fim do casamento com Sérgio Santos, a quem atribuiu um caráter abusivo e tóxico, em outubro de 2022.

A espera por Nala

Em 2024, os namorados deram mais um passo na relação, confirmando a gravidez do primeiro bebê, depois de sofrerem pressão de internautas, que especulavam o motivo de Iza cancelar alguns compromissos da agenda, justificados como motivo de saúde, pelo qual a artista deveria permancer em repouso.

"Sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas achei que seria muito especial se eu contasse assim. Existem um feto dentro de mim, sou mãe pela primeira vez", disse a artista durante uma live, logo após ter a gestação revelada, em primeira mão, por Leo Dias.

Em maio, o casal compartilhou um momento fofo com os fãs da artista, o chá revelação, em que os dois descobriram que terão uma menina, Nala. O nome da filha foi inspirado no par romântico de Simba, da animação da Disney, O Rei Leão.

Fim do namoro e traição de Yuri Lima

A cantora comunicou aos fãs o fim do namoro através de um vídeo, onde também revelou que foi traída por Yuri com alguém que já era conhecido do atleta, e com quem ele já havia se relacionado no passado: "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu".

No pronunciamento, Iza também revelou que só descobriu a traição por manter bons relacionamentos na mídia. Além disso, a cantora disse que a pessoa que vazou a informação tentou vendê-la a portais diversos por R$ 30 mil.

"Isso é tudo o que eu vou falar, não somos mais um casal, fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então preciso de sossego, tranquilidade, é tudo o que vou falar disso tudo. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida, nem tinha muito como fingir que nada aconteceu", ainda disse ela.