Christina Fulton se manifesta sobre prisão de seu filho com Nicolas Cage

Filho de Nicolas Cage, Weston Cage foi preso em Los Angeles após ser acusado de agressão. E Christina Fulton se pronunciou sobre o assunto

Filho do ator Nicolas Cage, Weston Cagefoi preso em uma delegacia de Los Angeles após ser acusado de agressão com arma mortal. O rapaz ficou detido por algumas horas e, para ser liberado, precisou pagar uma fiança de US$ 150 mil - cerca de R$ 816 mil. E nesta quinta-feira, 11, Christina Fulton, ex-mulher do ator, se pronunciou sobre o assunto.

"Em 28 de abril de 2024, por volta das 17h30, recebi mensagens urgentes de amigos do meu filho, Weston Cage, sobre seu estado mental em deterioração, me pedindo para ir ajudar", disse ela em comunicado veiculado pela revista Vogue.

“Quando cheguei para oferecer apoio e consolá-lo, ele já estava no meio de uma fúria maníaca. Em minutos, fui brutalmente agredida e sofri ferimentos graves. Apesar dos meus apelos desesperados aos policiais que atenderam a ocorrência para detê-lo para uma avaliação de saúde mental, os policiais recusaram meu pedido”, afirmou a modelo.

Até então, as autoridades não deram detalhes sobre o incidente que resultou na prisão do rapaz. A imprensa especula que possa ter uma relação com o que aconteceu em 28 de abril, quando ele teve uma briga com a mãe, Christina Fulton, na casa dela em Los Angeles.

Na data do episódio, a polícia registrou um relatório de agressão. A mãe dele disse que foi tentar ajudar o filho durante um colapso mental que se tornou uma experiência negativa para todos, mas que tem planos de ajudá-lo na busca pela melhora.

Esta não foi a primeira vez que Weston foi preso. Em 2017, ele foi detido após dirigir alcoolizado e atropelar uma pessoa.

