Casamento de Letícia Colin e Michel Melamed chega ao fim após nove anos

Após quase 10 anos juntos, casamento de Letícia Colin e Michel Melamed acaba; casal é pai de Uri, de 4 anos, e iniciou relação em 2015

O casamento de Letícia Colin e Michel Melamed teria chegado ao fim após nove anos juntos. A notícia da separação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, na manhã deste sábado, 13.

Segundo a informação revelada, o casal não estaria mais junto há algum tempo. O fim do relacionamento já teria sido dado há alguns meses, mas, apesar da separação, eles estariam mantendo projetos profissionais e uma relação amigável ainda mais pelo filho, Uri, de 4 anos.

Mesmo não estando mais casados, Letícia Colin e Michel Melamed continuam trabalhando na adaptação para o cinema da peça Um Filme Argentino.

Juntos desde 2015, eles se conheceram quando o ator e diretor a chamou para participar de uma de uma edição do Bipolar Show. "Cheguei e tinha medo, vi aquele homem alto, muito inteligente, achei que ele seria chato. Ele abriu a boca e eu: 'hmm, ele é legal, bonito'", contou Letícia na entrevista ao Sobre Nós Dois, do GNT.

"O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]. 'O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco'. Uma semana depois ele me ligou. 'E aí, vamos nos ver de novo?'", recordou em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Letícia Colin revela detalhes de como é seu apartamento

A atriz Leticia Colin abriu as portas do apartamento onde mora no Rio de Janeiro. Ela vive uma residência com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos pontos turísticos da cidade, e mostrou que o local tem decoração estilosa e colorida.

A sala de estar e jantar em conceito aberto contam com uma grande janela com vista para a cidade e móveis em várias cores, como a mesa amarela. O local ainda conta com muitos enfeites, uma parede repleta de obras de arte e muitos vasos de plantas.

No quarto, ela e o até então marido, o ator Michel Melamed, tinham uma cama King size com cabeceira estilosa e também é o local onde ela fez a sua bancada de escritório para trabalhar.

Assista o vídeo completo: