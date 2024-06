Carol Barcellos reaparece com o namorado, Marcelo Courrege, em novas fotos

A jornalista Carol Barcellos surpreendeu seus seguidores ao compartilhar novas fotos com seu namorado, o repórter Marcelo Courrege

A jornalista Carol Barcellos e o repórter Marcelo Courrege deram o que falar no carnaval de 2024 quando assumiram o romance. Eles são discretos com a vida pessoal e quase não aparecem juntos nas redes sociais. Porém, ela abriu uma exceção e mostrou novas fotos deles.

Nos stories do Instagram, Carol compartilhou várias imagens de encontros com os amigos e também com o namorado. Em uma das imagens, os dois apareceram abraçando os colegas em um momento de diversão. E, em outro clique, ele apareceu fazendo carinho na amada.

Carol e Marcelo viraram assunto na internet no início do namoro por causa do antigo casamento dele. O repórter era casado com Renata Heilborn e Carol foi madrinha de casamento deles. Porém, eles se separaram e, quando ele assumiu a nova relação, a ex-mulher contou que ele a teria traído com a jornalista.

Carol Barcellos se pronuncia após carta aberta

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos causaram nas redes sociais ao assumir seu relacionamento durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Isso porque Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo, afirmou que havia sido traída pelo ex-marido e pela ex-amiga.

Em carta aberta, Renata desabafou sobre o fim de seu casamento e sobre a descoberta do caso entre o novo casal. Porém, nesta terça-feira, 13, Carol Barcellos decidiu responder ao textão publicado pela ex-amiga.

Após ser chamada de "vazia" e "sem caráter", a repórter do Globo Esporte negou a versão dada por Renata nas redes sociais. "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", escreveu Carol em resposta ao Portal Leo Dias.