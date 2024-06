Bianca Andrade rebate críticas à sua empresa: 'Como não desconfiaram?'

Bianca Andrade mostrou a alteração no logo que passou a usar paletas de cores com tons mais escuro para a nova identidade visual de sua marca

Bianca Andrade publicou em suas redes sociais a nova identidade visual de sua marca, Boca Rosa, na noite desta quinta-feira, 06. A influenciadora mostrou a alteração no logo que passou a usar paletas de cores com tons mais escuros e sólidos, como o cinza.

Alguns internautas, no entanto, questionaram a mudança. "Imagine uma marca se chamar BOCA ROSA e não adotar o rosa com destaque na identidade visual", disse uma pessoa no X - antigo Twitter. "Empresas precisam colocar na cabeça que a cor rosa pode ser premium, dito isso, rebranding terrível e ao meu ver, desconexo com o universo Boca Rosa", opinou outra.

Então nesta sexta-feira, 07, a empresária usou o suas redes sociais para comentar sobre as críticas. "Como vocês não desconfiaram do cinza? Olha a minha casa, o meu apartamento, eu amo essa estética, sou apaixonada. Achei que ia ficar tão óbvio que pensei em trazer o preto e o branco para a campanha para não ficar tão óbvio, se não perde toda a graça. Fiquei chocada", afirmou Bianca.

"O tom cinza é predominante até porque funciona muito bem como base para o que a gente quer passar da marca neste momento [...] mas não vai ser só cinza não, prometo que ainda vou te surpreender com essa estética", prometeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Bianca Andrade explica motivo de emagrecimento após receber críticas

Na última quinta-feira, 30, Bianca Andrade usou as redes sociais para responder as críticas que vem recebendo por ter emagrecido. Também conhecida como Boca Rosa, a empresária esclareceu que o motivo não foi algo proposital e comentou sobre os procedimentos estéticos que fez no rosto.

"Tem uma galera no Twitter que falou que eu estou muito magra, que eu estou muito feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida, dá para ver pelo meu braço. Toda vez que eu emagreço meu rosto afunda aqui [no maxilar] e isso aqui [a bochecha] cresce. Eu até tenho harmonização, mas assim eu fiz há muitos anos", iniciou a ex-BBB nos Stories do Instagram.