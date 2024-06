Bia Miranda choca ao mostrar barrigada sarada uma semana após o parto

A ex-A Fazenda Bia Miranda postou um vídeo dançando e chamou a atenção ao exibir a barriga sarada alguns dias após o nascimento do filho

Bia Miranda chocou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao exibir sua barriga sarada uma semana após o nascimento de seu primeiro filho, Kaleb, fruto de seu relacionamento com DJ Buarque.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a ex-participante do reality show 'A Fazenda 14', da Record TV, aparece fazendo uma dancinha e deixa à mostra sua barriga ao usar um top preto. "Enquanto Kaleb dorme, eu faço as danças que quando estava grávida não dava pra fazer hahaha", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da influenciadora encheram a postagem de elogios. "Tá um arraso de mulher", disse uma seguidora. "Gente, esse corpo logo após ter neném! Maravilhosa demais", falou outra. "Ela já tem um filho e o corpo continua perfeito. Um exemplo de mãe", comentou uma terceira.

Bia já havia chamado a atenção ao mostrar a barriga chapada e muitos internautas a acusaram de ter realizado algum procedimento estético após o nascimento de seu filho. Ela, então, ironizou os comentários. "Às vezes parece PIADA. OBS: sai do parto e já fiz lipe e fiquei recuperada em 24h", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda explica motivo do desmaio durante o puerpério

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda deu um susto em sua família nesta quinta-feira, 13, ao desmaiar durante o puerpério. Ela deu à luz Kaleb, seu primeiro filho, há poucos dias e está em casa com o bebê. Porém, ela teve uma tontura e desmaiou.

Depois do assunto ganhar repercussão na internet, Bia apareceu nos stories do Instagram para explicar o que aconteceu. "De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica. Cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente, Ai eu sai no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. Só que agora já estou melhor", disse ela.