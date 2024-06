Após fim conturbado, Jenny Miranda levanta suspeitas de reconciliação com ex

Estão juntos? Ex-A Fazenda Jenny Miranda abriu o jogo sobre possível reconciliação com o ex-marido após publicação suspeita

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Jenny Miranda chamou atenção dos internautas após compartilhar um vídeo a respeito de relacionamentos. Após a publicação, internautas passaram a desconfiar que a mãe de Bia Miranda teria reatado seu casamento com o médico Fábio Gontijo.

Para quem não acompanhou, os dois anunciaram publicamente o fim da relação no fim de 2023. Na época, os dois chegaram a trocar acusações e o médico até removeu a tatuagem que tinha em seu corpo com o nome da ex-companheira.

Agora, seis meses após o término conturbado, os dois levantaram suspeitas de uma possível reconciliação. Tudo começou quando Jenny publicou em seu Instagram oficial um vídeo da cantora Wanessa Camargo explicando que, apesar de alguns relacionamentos não darem certo em determinado momento, acabam sendo marcantes.

"Tem uma pessoa que marca nossa vida de uma maneira muito forte. E que pode não dar certo naquele momento, talvez num futuro dê. Mas essa pessoa, por mais que você tenha terminado, tenha deixado de estar juntos de alguma forma, ela vai estar sempre dentro de você. E aí você entende que, por mais que você não esteja junto, você sempre vai amar a pessoa", diz a ex-BBB 24 em um trecho.

Logo em seguida, Fábio Gontijo compartilhou o mesmo vídeo, seguido de um emoji triste. A interação, no entanto, não se trata de uma reconciliação. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', os dois apenas reataram a amizade.

"Não é verdade [que estão ensaiando uma volta], só não estamos em guerra. Eu moro no Rio, ele em São Paulo, não nos vimos nunca mais. Trocamos poucas palavras necessárias porque temos bichinhos da época de casados. Tem alguns com ele e alguns comigo", contou Jenny Miranda à jornalista.

E completou: "Sim, eu postei [o vídeo]. Mas só quis dizer que eu amava ele quando éramos amigos, amei quando casamos e vou continuar amando, mesmo não estando juntos. Quero que ele seja feliz, só isso".

Jenny Miranda revela se tem chances de reconciliação

Ainda à jornalista, a mãe de Bia Miranda falou sobre a chance de acontecer uma reconciliação entre eles. "Olha, não sei te responder. Todo término tem lá suas brigas. As nossas ficaram mais expostas por sermos públicos, porém não tenho nenhum sentimento ruim dele! Já passou e quem vive de passado é museu. Eu vivo o presente", garantiu Jenny.

Fábio Gontijo, por sua vez, confirmou que está em clima de paz com a ex-esposa. "Depois de um bom tempo sem conversar, estamos nos falando esporadicamente. Finalmente, parece que estamos em paz, principalmente após o término tumultuado do casamento, em que eu e ela saímos muito machucados", disse ele.

Sobre uma possível volta, o médico respondeu: "Não tenho como dizer isso porque, olha, eu já paguei muita língua nessa vida (risos). Sobre meu futuro amoroso, já entreguei nas mãos de Deus!", concluiu.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Jenny Miranda assumiu um relacionamento com o modelo Eduardo Santos. Os dois terminaram recentemente.