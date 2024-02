Vida saudável: 10 dicas de snacks para adicionar na sua rotina

Confira opções de lanches saudáveis e muito gostosos para o dia a dia

Se você deseja levar um estilo de vida mais saudável, sabe que prestar atenção na alimentação é super importante, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 opções de lanchinhos saudáveis para você adicionar na sua rotina e que prometem fazer toda a diferença na sua rotina. Tem de tudo: barrinhas de cereal, cookies integrais e muito mais!

Confira opções saudáveis de snacks e escolha suas favoritas:

1. Caixa Sou Sweet Frutas Vermelhas, Jasmine: https://amzn.to/48nkqJo

Preparado com stevia natural, polpa de frutas e cereais integrais, esse item é rico em micronutrientes, carboidratos complexos e fibras, além de ser zero açúcar.

2. Granola Cereais Maltados, Jasmine: https://amzn.to/49hxeSV

Sem adição de açúcar e com grande quantidade de cereais integrais, essa granola é rica em fibras reguladoras da função intestinal, e possui 10 vitaminas e minerais, que enriquecem seu valor nutricional.

3. Cookies integrais cappuccino e avelã, Jasmine: https://amzn.to/49xJm1V

Feitos com stevia natural, polpa da fruta e granfibra (farinha de trigo integral elaborada no moinho de pedra da Jasmine), esses cookies possuem pedaços de avelã e um toque de canela especial.

4. Pão com frutas e castanhas, Jasmine: https://amzn.to/3wgjGbM

Com farinha de sorgo e apenas 65 kcal por fatia, esse pão com frutas e castanhas é a opção perfeita para um lanche completo e saudável.

5. Bolinho Double Chocolate, Belive: https://amzn.to/3Symqsk

Prático para o dia a dia, esse bolinho é zero açúcar, adoçado naturalmente com stevia, sem glúten, sem lactose e feito com ingredientes não transgênicos. Além de super macio, possui o delicioso sabor double chocolate, com gotas de chocolate amargo.

6. Bebida láctea de chocolate, YouPro: https://amzn.to/49zE71Q

Para incluir proteínas na sua rotina de forma prática e gostosa, essa bebida é ideal. Ela possui sabor de chocolate, zero adição de açúcares e lactose e conta com Whey e caseína em sua fórmula. Além disso, é fonte de cálcio e possui nutrientes que contribuem para a recuperação muscular e saciedade, sendo uma opção para o pré e pós treino.

7. Mix Frutas Secas, Brasil Frutt: https://amzn.to/3OJL1cM

Esse mix de oleaginosas e frutas secas traz diversos benefícios para a saúde. Afinal, são nutritivas e ricas em fibras e gorduras boas, sendo uma ótima opção para lanchinhos da tarde saudáveis.

8. Caixa mista Bold Snacks: https://amzn.to/42WS73H

Não sabe qual barrinha de proteína experimentar? Então aposte nessa caixa mista com diversos sabores para o dia a dia! Os itens contam com 20g de proteína, 6g de fibra e zero adição de açúcar ou glúten.

9. Pipoca artesanal caramelo e flor-de-sal, Maïs Pura: https://amzn.to/497cZHz

Livre de gordura trans, sem conservantes e sem ingredientes de origem animal, essa pipoca artesanal de caramelo e flor-de-sal é perfeita para quem ama um docinho.

10. Nutsbar de castanhas e chocolate, Banana Brasil: https://amzn.to/3HZSBfp

Essa caixa conta com barrinhas de castanhas e chocolates. Contém amendoim, castanha-de-caju, cobertura sabor chocolate e é sem adição de açúcares.

