Vida fitness: 10 itens para montar seu treino em casa

Confira itens de qualidade para realizar suas atividades físicas

Se você deseja realizar treinos de qualidade sem precisar sair de casa, não pode perder essas dicas. Selecionamos 10 itens para sua atividade física do dia se tornar super completa. Tem de tudo: corda, roda de exercícios, bicicleta ergométrica e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos para treinar em casa:

1. Kit Mini Band, Acte Sports: https://amzn.to/3uUF3yU

Esse kit de 3 peças é um conjunto versátil e eficaz. Possui faixas elásticas de resistências diferentes, ideais para fortalecer e tonificar os grupos musculares, intensificar os treinos, melhorar a estabilidade e alcançar resultados incríveis.

2. Corda de pular, Vollo Sports: https://amzn.to/42Wx40N

A corda ajuda na tonificação dos músculos inferiores e fortalecimento dos músculos superiores, além de melhorar a coordenação motora, agilidade e resistência.

3. Roda de exercícios, Liveup:https://amzn.to/3IcYW7B

A roda de exercícios garante exercícios de qualidade para os músculos estabilizadores da coluna, permitindo que você fique com a musculatura abdominal e lombar trabalhadas.

4. Bicicleta ergométrica, Polimet: https://amzn.to/3US2yDl

Confeccionada em aço carbono, essa bicicleta ergométrica possui sistema de carga leve e moderado, sistema de tração mecânica, capacidade de peso de até 100kg e monitor com 5 funções (velocidade, distância, tempo, calorias e scan).

5. Bola tonificadora, Vollo Sports: https://amzn.to/48z4owj

Essa bola complementa e intensifica os treinos, garantindo maior flexibilidade, resistência e fortalecimento muscular, além de melhorar o equilíbrio e a coordenação motora.

6. Colchonete, Lup’s Sports: https://amzn.to/48vKH8G

Com espuma confortável e impermeável, esse colchonete proporciona baixo impacto com o solo e tamanho ideal para qualquer tipo de exercício.

7. Escada de agilidade, Muvin: https://amzn.to/49vJQpy

Versátil e multifuncional, esse acessório possui duas tiras de nylon e 10 degraus em EVA. Desenvolve agilidade, velocidade, resistência aeróbica, força, coordenação motora e equilíbrio.

8. Banco supino, Natural Fitness: https://amzn.to/3OYjJzE

Esse banco de musculação oferece variedade dos exercícios mais famosos das academias em apenas um equipamento. Com estofado confortável, sua estrutura possui um sistema de regulagem para executar exercícios em diferentes posições (reto, inclinado e declinado), além de 8 níveis de regulagem no encosto e 3 níveis de regulagem no assento.

9. Caneleira, Muvin: https://amzn.to/49MyOw0

Também conhecida como tornozeleira de peso, a caneleira permite trabalhar musculaturas de membros inferiores, proporcionando fortalecimento e tonificação.

10. Garrafa térmica Quick Flip, Stanley: https://amzn.to/49r3Ycs

Com 710ml, essa garrafa térmica prática e versátil possui trava anti-vazamento em sua tampa e é acoplada com uma alça para você carregar para onde desejar. Além disso, possui dupla camada de aço inoxidável 18/8 com isolamento à vácuo, garantindo sua bebida gelada por até 12 horas ou até 40 horas quando adicionamos pedras de gelo.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

