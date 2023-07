Velas aromáticas, home spray e mais: 6 itens para perfumar o ambiente

Selecionamos 6 itens que vão manter a sua casa sempre perfumada

Nada melhor que um ambiente perfumado e aconchegante, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 itens incríveis que vão manter a sua casa com aromas memoráveis! Ah, e tem várias opções: velas aromáticas, difusor varetas e muito mais.

Dá uma olhada:

1. Vela Sandalwood & Jasmine, Scented Candle, Océane: https://amzn.to/3spqI7s

Com notas florais e amadeiradas, essa vela possui duração prolongada, traz uma sensação de conforto e bem-estar e deixa o ambiente revigorado. Também funciona como um ótimo item decorativo!

Reprodução/Amazon

2. Difusor Varetas Mundo Dubai, Via Aroma: https://amzn.to/3YDJ5p0

Inspirado no luxo, poder e sofisticação de Dubai, este difusor deixará o ambiente sempre cheiroso.

Reprodução/Amazon

3. Aromatizador Gardenia & Turberose, Home Spray - Océane: https://amzn.to/38KV4tH

Perfeito para quem ama notas levemente adocicadas, este aromatizador garante um toque de frescor para o ambiente com apenas algumas borrifadas!

Reprodução/Amazon

4. Home Spray - Lavanda Francesa: https://amzn.to/3ScTlCj

Sofisticado, este home spray de lavanda francesa garante um ambiente harmonioso e exótico.

Reprodução/Amazon

5. Umidificador de ar ultrassônico, difusor de aromas e luminária de mesa: https://amzn.to/3JjGrfZ

Em formato de lua cheia, esse item é um umidificador de ar e difusor de aromas, além de contar com três variações de luminosidade incríveis.

Reprodução/Amazon 6. Spray de ambiente Brasa da Terra, Santapele: https://amzn.to/3YQSv00 Com fórmula cheia de ingredientes naturais, este spray possui fragrância amadeirada, com notas de sândalo, patchouli e madeira de cedro.

Reprodução/Amazon

