Velas aromáticas: 8 opções incríveis para perfumar e decorar o ambiente

Com duração prolongada e aromatização constante, essa vela une perfeitamente notas de sândalo e jasmim, garantindo mais aconchego e delicadeza ao ambiente.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 opções incríveis que vão fazer a diferença na sua casa e deixar o ambiente ainda mais confortável. Dá uma olhada:

Além de garantir um ambiente mais aconchegante e perfumado, as velas aromáticas são ótimas escolhas quando o assunto é decoração, não é mesmo?

Feito de cera vegetal ecológica, essa vela com aroma capim-limão dura por aproximadamente 25 horas e, ainda, acompanha um pingente de olho grego super fofo.

Com cera vegetal de coco e óleos de origem internacional, essa vela possui um aroma marcante, com nuances florais e frutados.

A vela perfumada de lavanda é perfeita para manter um aroma leve e acentuado no ambiente, trazendo uma incrível sensação de bem-estar.

Este kit incrível conta com três velas aromáticas formuladas com cera ecológica e vegana nas fragrâncias: ananás e flor de ipê; cacau e flor de helicônia; açaí e flor de vitória-régia.

Ideal para perfumar o ambiente e com aproximadamente 25 horas de duração, esta vela possui um aroma delicioso de maçã e canela.

O aroma de bergamota exala um frescor marcante e bem característico. Feita de ceras naturais, essa vela traz uma sensação de bem-estar e é incrível para aquele momento de autocuidado na rotina.

