Vai pular carnaval? Cosmetologista indica protetores solares para não deixar os cuidados com a pele de lado

Dra Fernanda Rodrigues listou 6 itens de qualidade para você garantir

O carnaval está chegando e, durante a folia, os cuidados com a pele não podem ficar de lado, não é mesmo? A cosmetologista Dra. Fernanda Rodrigues explicou a importância do uso regular do protetor solar no dia a dia. “A pele sempre precisa estar protegida! Exposta ao sol ou exposta à luz azul (de celulares e computadores), é importante o uso do filtro solar específico para o seu tipo de pele”, ressalta.

A radiação UV, emitida pela luz, promove o aumento da produção de radicais livres, ressecando e desidratando a pele. E pele ressecada é mais propensa ao aparecimento de rugas, linhas de expressão e manchas. “Os filtros solares de amplo espectro, com proteção contra radiação UVA e UVB, são os melhores para nosso rosto e corpo. Lembre-se: o filtro deve ser retocado ao longo do dia, principalmente após entrar na piscina, no mar e até mesmo para curtir o dia de folia”, explica a especialista.

E para te ajudar a manter a pele sempre protegida, Dra. Fernanda Rodrigues listou 6 protetores indispensáveis para você escolher seu favorito. Olha só:

1. Protetor solar facial, ISDIN, Spot Prevent: https://amzn.to/3Xzm6dC

Com alta proteção de FPS 99, textura fluída e de rápida absorção e ideal para peles sensíveis, este protetor hidrata profundamente e ajuda a prevenir a hiperpigmentação causada pelo sol.

Reprodução/Amazon

2. Filtro solar tonalizante, Stick, Adcos: https://amzn.to/3XAHBdZ

De uso diário, este item conta com FPS 55 e formato de bastão. Além de funcionar como protetor solar, também é uma base de alta cobertura.

Reprodução/Amazon

3. Protetor facial Anthelios Airlicium, La Roche-Posay: https://amzn.to/3S4zOny

Com alta proteção de FPS 80, este item é perfeito para reduzir a oleosidade da pele e garantir um efeito matte no rosto o dia todo.

Reprodução/Amazon

4. Protetor solar praia e piscina, Sundown Kids: https://amzn.to/3luSMYb

Especialmente desenvolvido para a proteção extra das crianças, este item possui FPS 60, é super resistente à água e ao suor, dura até 6h e contém ativos que ajudam a minimizar o risco de alergias na pele.

Reprodução/Amazon

5. Protetor solar UV Oil Defense, Skinceuticals: https://amzn.to/3K9jWOI

Com FPS 80, este produto é composto por ingredientes de alta tecnologia, que garantem alta absorção, controle da oleosidade e do brilho, acabamento seco - mas sempre preservando o viço - e proteção por tempo prolongado.

Reprodução/Amazon

6. Protetor solar corporal Solar Expertise, L’Oréal Paris: https://amzn.to/40Ywsqd

Este item com FPS 70 possui fórmula que garante proteção avançada contra raios solares, textura leve e de rápida absorção, e prevenção de envelhecimento e manchas. Ah, além disso, é super resistente à água e pode ser utilizado no corpo e no rosto!

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy