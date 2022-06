Unhas e cutículas perfeitas: 6 produtos para a rotina de cuidados

Base de tratamento, cera nutritiva e outros produtos que vão garantir unhas mais fortes e bonitas

CARAS Digital Publicado em 10/01/2022, às 12h45

Se você sempre sonhou em ter unhas mais fortes, bonitas e saudáveis, está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão fazer a diferença na sua rotina de cuidados. E tem de tudo: base de tratamento, cera nutritiva e muuuito mais! Dá uma olhada:

1. Base de Tratamento Para Unhas Fracas - La Beauté: http://https://amzn.to/3HKESHq

Super potente, essa base de tratamento da La Beauté elimina as escamações, nutre e fortalece as unhas.

2. Cera Nutritiva Unhas e Cutículas Pink, Granado: https://amzn.to/3q22LEm

Formulada com cera vegetal de cereais, leite de aveia e uma combinação de silicones, esse produtinho incrível da Granado hidrata, nutre e fortalece unhas quebradiças e cutículas ressecadas.

3. Fortalecedor Blant Complexo 4x1, Blant: https://amzn.to/3q27Nkc

O Complexo 4x1 da Blant estimula o crescimento saudável das unhas, promove hidratação profunda, fortalece e protege contra quebra e rachaduras.

4. Caneta Fortalecedora de Unhas Frágeis ISDIN Si-Nails: https://amzn.to/3q2W2tB

Fácil de aplicar, com rápida absorção e acabamento invisível, a Caneta Fortalecedora da ISDIN melhora a aparência das unhas, acelera o crescimento, fortalece e reestrutura.

5. Óleo Fortalecedor de Unhas, Granado: https://amzn.to/33bJjvZ

Com fórmula de rápida absorção e sem ingredientes de origem animal, o Óleo Fortalecedor da Granado atua diretamente na reposição do silicone presente na queratina das unhas, garantindo mais força, proteção e saúde.

6. Kit 5 Canetas Óleo Hidratante De Cutícula Revitalizador: https://amzn.to/31Ec5F4

Além de hidratar as cutículas profundamente, esse kit promove força para as unhas, brilho e conta com fragrâncias deliciosas.

