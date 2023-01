Um por mês: 12 livros incríveis para você colocar a leitura em dia em 2023

Se você ama livros, selecionamos 12 títulos imperdíveis para este ano

A literatura é fundamental no desenvolvimento do ser humano. Afinal, por meio dos livros, adquirimos muito mais conhecimento, despertamos emoções, trabalhamos a imaginação e a criatividade e ainda nos transportamos para universos novos e surpreendentes.

Pensando nisso, selecionamos 12 títulos - que incluem obras biográficas, romances, autoajuda, negócios e muito mais - para você ler durante 2023 e colocar a leitura em dia. Confira a lista completa e garanta os seus:

1. Tantas, tantas eram as alegrias, de George Orwell:

A história da vida do brilhante escritor George Orwell contribuiu para a sua compreensão do mundo. Crítico constante do poder e da autoridade, suas obras começaram a criar raízes em seus anos de formação. Este livro em quadrinhos conta as experiências de Orwell na escola, além da dura realidade do regime que sujeitava os alunos em nome do preconceito de classe, da hierarquia e do destino imperial.

2. O inventor da Eternidade, de Liberato Vieira da Cunha:

O professor universitário Santelmo Cimbres se vê envolvido em um episódio de perseguição política, além de receber o diagnóstico de uma doença terminal. Para escapar da prisão, o homem refugia-se em um vilarejo habitado por descendentes de imigrantes europeus. Em ruínas tidas como das Missões Jesuíticas, desponta uma história de amor.

3. O filho da crise, de Rogério Godinho:

A obra relata a história de um jovem que, a partir do zero, construiu uma empresa que hoje fatura mais de R$ 6 bilhões por ano e está presente em 41 países. A trajetória de Marco Stefanini, assim como sua empresa, simboliza a capacidade de aprender a partir das dificuldades.

4. Playfulness!, de Lucas Freire:

Playfulness é muito mais do que uma brincadeira. É criar, atuar, tocar, encenar, jogar e agir. Inspirada nos diversos significados da palavra “play”, a metodologia criada pelo psicólogo Lucas Freire é uma resposta às incertezas, contradições e ambiguidades da modernidade. O autor convida o leitor a refletir e transformar sua vida, para levá-la com mais leveza e criatividade.

5. Senhor TV: a vida com meu pai, Flavio Cavalcanti:

Conhecido como um dos grandes comunicadores brasileiros - ao lado de Chacrinha e Silvio Santos - e símbolo de uma época na televisão, o diferencial de Flavio Cavalcanti era o estilo polêmico, que cultivava com gosto e lhe rendeu boa audiência. O livro é um relato de seu filho que relata a mente brilhante, criativa e batalhadora do homem que comandou programas de rádio e televisão, entre as décadas de 1950 e 1980.

6. O fardo da lucidez, de Ricardo Zalcberg Angulo:

Malda foi diagnosticada com esquizofrenia e taxada como inapta à convivência social. Em uma de suas internações, passa a ser atendida por Dante Portofino, um psiquiatra de práticas pouco ortodoxas, e que dá voz à Malda de forma contrária aos protocolos. A partir desta percepção de sensibilidade, surge uma chama em prol da humanização.

7. Flordelis: a pastora do diabo, de Ulisses Campbell:

Por duas décadas, Flordelis era considerada um símbolo de amor, afeto e generosidade. Adotou 50 crianças ao longo de sua vida e pariu outras três. Pastora e cantora gospel, fundou seu próprio ministério, vendeu milhões de discos e foi eleita a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro em 2018. No entanto, por trás de toda a sua máscara, escondia-se uma mulher perigosa e manipuladora, que teve uma carreira de escândalos iniciada quando orquestrou o assassinato do próprio marido.

8. Coragem e mais alguns cês da vida, de Carol Manciola:

Muitas pessoas acreditam que são impedidas de seguir em frente pelo medo. Mas para a autora, o que as impede é a falta de coragem - ou seja, agir apesar do medo. Neste diálogo, os leitores vão se sentir em um diálogo interno com muitas reflexões para a vida. Indicada para quem deseja ressignificar e evoluir em sua caminhada.

9. Gestão da travessia, de Juliana Bley:

Quando nos deparamos com turbulências geradas por crises e mudanças na vida, ter à mão mapas, bússola e colete salva-vidas pode fazer muita diferença, principalmente para amenizar o sofrimento. Nesta obra, a autora nos convida a aprender a gerenciar mudanças - profissionais e pessoais - com olhos abertos, mente flexível, corpo desperto e oração quente.

10. Do alto do pódio, de Marcelo Teles Sattin e Sandra Pires:

Mais do que falar sobre motivação, a obra aborda os quatro princípios que movem o ser humano: direção, intensidade, perseverança e motivo. Estes são os caminhos para quem deseja chegar no topo, e que Sandra Pires utilizou em sua carreira para se tornar uma das jogadoras de vôlei mais bem-sucedidas da história.

11. Textos para tocar cicatrizes, de Igor Pires:

Em sua mais nova obra, Igor Pires se debruça nos sentimentos que perpassam relacionamentos e faz reflexões sobre sociedade, luto e família. Uma coletânea de textos poéticos - e inéditos - que mostram a importância de honrar as cicatrizes que adquirimos ao longo da vida.

12. Aurora: o despertar da mulher exausta, de Marcela Ceribelli:

Da criadora da Obvious, comunidade com mais de 1 milhão de seguidores do Instagram, Aurora é um convite a todas as mulheres que estão exaustas de suas demandas sobre carreiras, relacionamentos, corpos e personalidade. Com um humor inteligente, o livro convida as mulheres a se libertarem das amarras sociais e refletirem sobre tudo o que as impede de encontrarem sua melhor versão.

