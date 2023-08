Travesseiro, vela aromática e mais: 10 itens que vão te ajudar a ter uma boa noite de sono

Confira itens que vão fazer toda a diferença na hora de dormir com tranquilidade

Não há nada melhor do que uma boa noite de sono para dar aquela revigorada, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 itens que vão te ajudar a dormir melhor, garantir o seu conforto a noite inteira e dar uma energizada para o dia a dia. Tem de tudo: travesseiro, vela aromática, óleo corporal, colchão e muito mais!

Confira e garanta seus itens favoritos:

1. Luminária 3D de lua cheia, Braslu: https://amzn.to/3sxJRJe

Em formato de lua cheia, esse item fornece luminosidade de diferentes cores - branca quente, azul, vermelha e verde. Basta um toque em sua superfície para deixar o ambiente super colorido e aconchegante.

Reprodução/Amazon

2. Coberdrom sherpa, Bia Enxovais: https://amzn.to/3YRID7u

Ideal para deixar o ambiente mais elegante, confortável e, claro, super quentinho, esse coberdrom possui dupla face e um excelente custo benefício.

Reprodução/Amazon

3. Vela aromática artesanal, Minerva Aromas: https://amzn.to/45pRVKp

Com o aroma adocicado de baunilha, essa vela é um verdadeiro abraço! Perfeita para um ambiente ainda mais cheiroso e confortável.

Reprodução/Amazon

4. Colchão Emma Premium Hybrid Casal: https://amzn.to/3PfSaCb

Feito com tecnologia híbrida multi camadas, esse colchão é uma combinação de espumas e molas ensacadas airflex, que garantem maior circulação de ar e conforto para uma noite revigorante. Além disso, ajuda a manter a coluna alinhada a noite toda e permite um sono de hotel 5 estrelas!

Reprodução/Amazon

5. Travesseiro com camomila, Nabeles: https://amzn.to/3qQbGvK

Esse travesseiro com aromaterapia é feito de tecido com moléculas de camomila, que proporcionam um sono tranquilo e relaxante. Através de sua tecnologia inovadora, o aroma aplicado no travesseiro é ativado quando pressionado, proporcionando uma sensação de bem-estar.

Reprodução/Amazon

6. Óleo corporal relaxante de lavanda, Weleda: https://amzn.to/44sFoVd

Perfeito para ser utilizado após um dia estressante, esse produto também contém óleos de amêndoa doce e gergelim orgânicos, proporcionando hidratação profunda. Além disso, sua fragrância de lavanda é 100% natural, derivada de óleos essenciais.

Reprodução/Amazon

7. Spray de aromaterapia, Zen: https://amzn.to/45OfOeK

Feito com óleo essencial 100% natural de cedro, manjerona, lavanda e capim-limão, esse spray ajuda a aliviar a ansiedade, acalmar os pensamentos, relaxar e balancear o estresse. Basta borrifar no pulso, na mão, no travesseiro ou durante o banho e inspirar o aroma por alguns segundos.

Reprodução/Amazon

8. Máscara de dormir Silent Soft: https://amzn.to/44pNpu9

Macia, inodora e de tamanho ajustável, essa máscara de dormir é projetada para entregar uma noite mágica de sono. Graças ao seu revestimento preto, nenhuma luz externa incomodará, e o produto conta com cavidades que curvam longe dos olhos e pálpebra para proporcionar maior conforto.

Reprodução/Amazon

9. Dilatador nasal Better Breath: https://amzn.to/44urfqA

Esses adesivos são perfeitos para melhorar a respiração e eliminar o ronco. Isso porque elas levantam delicadamente as passagens nasais congestionadas, para que você respire pelo nariz e tenha uma ótima noite de descanso.

Reprodução/Amazon

10. Protetor auditivo, Nexcare: https://amzn.to/3QXT4od

Super confortável e feito de espuma moldável, esse item protege os ouvidos contra ruídos intensos, garantindo sonos mais tranquilos.

Reprodução/Amazon

