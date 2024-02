Travesseiro, umidificador, óleos e mais: 11 itens para uma boa noite de sono

Confira dicas de produtos que vão proporcionar um sono tranquilo

Nada melhor do que uma boa noite de sono, não é mesmo? E para te ajudar a relaxar neste momento, preparamos uma lista com 11 itens que vão te proporcionar bem-estar, tranquilidade e um descanso revigorante. Tem de tudo: travesseiro, umidificador, óleos e mais e muito mais!

Confira e escolha itens incríveis para uma boa noite de sono:

1. Coberdrom sherpa, Bia Enxovais: https://amzn.to/3TcLN4H

Ideal para deixar o ambiente mais elegante e confortável, essa manta de microfibra garante noites de sono incríveis.

Reprodução/Amazon

2. Chá misto de camomila e capim-limão, Ahmad Tea: https://amzn.to/3Te7QYJ

Perfeito para quem busca relaxar depois de um dia longo, esse chá misto é uma infusão de camomila e capim-limão.

Reprodução/Amazon

3. Umidificador, luminária e difusor, WAP: https://amzn.to/48AbxMX

Esse item funciona como umidificador de ambientes, difusor de aromas e luminária. Silencioso, possui bico direcional que permite guiar a névoa para o local mais desejado, e seu reservatório de 4 litros proporciona até 12 horas de bem-estar.

Reprodução/Amazon

4. Travesseiro de corpo, B.A. Travesseiros: https://amzn.to/3UVs3ng

Revestido em tecido de algodão e enchimento de fibra de silicone, esse travesseiro para o corpo proporciona uma deliciosa sensação de conforto.

Reprodução/Amazon

5. Vela aromática de chá branco, Mellin Art: https://amzn.to/42Y09ZL

Produzida de forma 100% artesanal, essa vela aromática de chá branco possui uma fragrância marcante com uma mistura bem equilibrada.

Reprodução/Amazon

6. Óleo corporal relaxante de lavanda, Weleda: https://amzn.to/3Ifd1kH

Este óleo ajuda a relaxar e cria uma sensação incrível de paz e bem-estar. Sua fórmula possui óleos de amêndoa doce e gergelim orgânicos, que absorvem rapidamente e proporcionam hidratação profunda.

Reprodução/Amazon

7. Colchão Casal Emma Premium Hybrid, Emma: https://amzn.to/49Njsaz

Projetado para combinar o conforto ergonômico e o alinhamento corporal, esse colchão possui espuma Airgocell ultra respirável (que não absorve o calor corporal para maior frescor), tecnologia híbrida multicamadas (combinando espumas e molas AirFlex ensacadas) e garante noites revigorantes.

Reprodução/Amazon

8. Travesseiro com aromaterapia de camomila, Nabeles: https://amzn.to/4bQufmb

Esse travesseiro é feito de tecido com moléculas de camomila, que proporcionam um sono tranquilo e relaxante. Com tecnologia inovadora, o aroma aplicado no tecido é ativado quando pressionado ou esfregado, evidenciando ainda mais o cheiro e garantindo uma agradável sensação de bem-estar.

Reprodução/Amazon

9. Máscara de dormir com Bluetooth, Nova Vida: https://amzn.to/3P1VYXb

Garanta noites de descanso com essa máscara incrível, que permite que você se desligue de todas as distrações externas. Possui um design moderno com tecnologia Bluetooth 5.0, som estéreo com alto-falantes finos e autonomia de mais de 9 horas de reprodução.

Reprodução/Amazon

10. Dilatador nasal Better Breath: https://amzn.to/4c59zqO

Os dilatadores nasais auxiliam em uma melhor respiração durante a noite, melhorando o fluxo de ar nas vias aéreas e pulmões e eliminando o ronco.

Reprodução/Amazon

11. Spray relaxante de aromaterapia, Beauts: https://amzn.to/4bNW6DH

Feito com óleos essenciais 100% naturais, esse spray ajuda a acalmar os pensamentos, aliviar o estresse e reduzir a ansiedade.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy