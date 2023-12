Travesseiro, luminária e mais: 11 itens para quem deseja ter uma boa noite de sono

Confira dicas de itens incríveis para dormir melhor e relaxar

Não há nada melhor do que descansar - de verdade - depois de um dia cheio, não é mesmo? E para isso, uma super dica é apostar em produtinhos que vão te ajudar a relaxar e garantir uma ótima noite de sono. Preparamos, então, uma lista com 11 itens que vão fazer toda a diferença na sua rotina noturna. Tem de tudo: travesseiro, creme, luminária, incenso e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Protetor de olhos blackout, Curtlo: https://amzn.to/3tpXGdm

Totalmente ajustável com cinta elástica e regulador, esse tapa olho anatômico é revestido internamente com tecido ThermoSense. Além disso, possui toque macio e tecnologia antiodor que impede a proliferação de bactérias causadoras dos odores da transpiração.

Reprodução/Amazon

2. Creme de massagem relaxante, Raavi: https://amzn.to/476srSr

Enriquecida com extrato de capim-limão e rico em óleos essenciais, esse creme possui ação calmante e refrescante, proporcionando hidratação e uma sensação de tranquilidade e relaxamento.

Reprodução/Amazon

3. Kit incenso Nag Champa, Casa do Preto Velho: https://amzn.to/3vi1i1u

Esse kit com 12 caixas conta com incensos incríveis, indicados para purificar e aromatizar qualquer ambiente. Ideal para meditação, relaxamento, limpeza e elevação das energias positivas.

Reprodução/Amazon

4. Chá Leão Relaxa, Camomila e Maracujá: https://amzn.to/3RuQlRJ

Esse chá de camomila e maracujá é o mix dos ingredientes da natureza conhecidos por seus efeitos calmantes, trazendo sossego e tranquilidade para o corpo antes de dormir.

Reprodução/Amazon

5. Máquina White Noise Sleep, Staright: https://amzn.to/3GO1iJo

O ruído branco não é apenas benéfico para melhorar a qualidade do sono, mas também para a concentração e eficiência no trabalho. Ajuda a acalmar e possui seis sons suaves integrados: chuva, floresta, ondas, fluxo, canção de ninar e ruído branco.

Reprodução/Amazon

6. Dilatador nasal, Better Breath: https://amzn.to/48ssc5a

Esses adesivos nasais melhoram a respiração na prática de esporte e na hora de dormir, já que ajudam a eliminar o ronco. Trazem diversos benefícios, como melhora na respiração, alívio na congestão nasal e muito mais!

Reprodução/Amazon

7. Spray relaxante de aromaterapia, Beauts: https://amzn.to/3va1IY1

Feito com óleo essencial natural de cedro, manjerona, lavanda e capim-limão, esse spray relaxante de aromaterapia ajuda a acalmar os pensamentos, aliviar o estresse e reduzir a ansiedade.

Reprodução/Amazon

8. Vela aromática de chá branco, Mellin Art: https://amzn.to/3RQiwvV

O aroma da vela perfumada de chá branco possui uma fragrância marcante com mistura bem equilibrada, criando uma harmonia entre as notas olfativas e remetendo aos aromas dos spas de hotéis 5 estrelas.

Reprodução/Amazon

9. Almofada de ervas, Evtscan: https://amzn.to/3vgJOmb

Esse travesseiro com ervas se adapta à cabeça, pescoço e ombros da pessoa, trazendo o conforto perfeito. Pode proporcionar uma boa noite de sono a todas as idades!

Reprodução/Amazon

10. Travesseiro de corpo minhocão, Fibrasca: https://amzn.to/3RzT9No

Projetado para ajudar no alinhamento da coluna, esse travesseiro promove uma postura adequada durante o sono e é um ótimo suporte para o corpo. Com seu design ergonômico, ajuda a reduzir a tensão nas costas, melhorando a qualidade do sono e contribuindo para uma sensação de bem-estar.

Reprodução/Amazon

11. Umidificador e abajur de lua cheia, LeLong: https://amzn.to/4875oIn

Esse item feito com tecnologia em impressão 3D funciona como um umidificador de ar (com dois níveis de ajuste para névoa silenciosa) e luminária (com ajuste da cor da luz a cada toque).

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy