Transformação pessoal: 10 livros de autoajuda que você precisa conhecer

Listamos obras que vão trazer conhecimentos para o seu crescimento pessoal

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 12h00

Deseja trabalhar o seu desenvolvimento pessoal? Então está no lugar certo! Preparamos uma lista com livros incríveis de autoajuda e transformação pessoal para você conferir, e a melhor parte é que todos eles estão com ótimos preços na Amazon.

Dá uma olhada e garanta seus favoritos:

1. 12 regras para a vida: um antídoto para o caos: https://amzn.to/2Yc3Sme

Reprodução/Amazon

2. Comece pelo porquê: como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir: https://amzn.to/36aAAbT

Reprodução/Amazon

3. As coisas que você só vê quando desacelera: https://amzn.to/3qKCS9u

Reprodução/Amazon

4. O poder do subconsciente: https://amzn.to/2Y7rTL9

Reprodução/Amazon

5. Atitude mental positiva: https://amzn.to/2Y9I1M1

Reprodução/Amazon

6. O poder da ação: https://amzn.to/2LXLwTe

Reprodução/Amazon

7. Ansiedade: como enfrentar o mal do século: https://amzn.to/3pgrHF5

Reprodução/Amazon

8. Mude seus horários, mude sua vida: https://amzn.to/3oc1czy

Reprodução/Amazon

9. O Ego é seu inimigo: como dominar seu pior adversário: https://amzn.to/2Ml6ewo

Reprodução/Amazon

10. Vivendo a comunicação não violenta: https://amzn.to/2LXLMBG

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

