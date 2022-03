Toucas de cetim: 10 modelos para incluir na rotina de cuidados capilares

Se você acompanha todas as novidades do mundo da beleza, provavelmente já ouviu falar na touca de cetim, não é mesmo? Com a função de diminuir o atrito entre os fios e o travesseiro, dormir com a touca de cetim é a escolha ideal para quem deseja prevenir a quebra do cabelo e, claro, acordar com madeixas alinhadas e sem frizz.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 opções de toucas para você escolher a sua favorita e incluí-la na sua rotina de cuidados com o cabelo. Dá uma olhada:

1. Touca de Cetim Roxa, EXCEART: https://amzn.to/3tgapwt