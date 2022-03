Top 10 do BBB: confira uma dica de livro para cada brother

Confira dicas de livros para os top 10 participantes do Big Brother Brasil 22

Os 100 dias de Big Brother Brasil 22 chegam mais próximos do fim e, agora, o top 10 da edição já está definido! Após a saída de Lucas na última terça-feira (30), Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessi, Linn da Quebrada, Natália, Paulo André e Pedro Scooby fazem parte do grupo que ainda está confinado no reality show. Movimentação e jogo não vão faltar na casa durante o fim de semana. Mas, se tivessem um tempinho para ler, qual obra recomendaríamos para cada um? Confira nossas escolhas: 1. Arthur Aguiar: A arte de pegar leve Não é fácil pegar leve sendo vigiado 24 horas por dia, não é mesmo? Mas o psicólogo e comediante Brian King tem uma dica: o humor pode ser um ótimo aliado na hora de lidar com o estresse. “A arte de pegar leve”, da VR Editora, selo Latitude, é tudo que o brother precisa para seguir nesta reta final do jogo.

2. Douglas Silva: A (des)educação do negro Da mesma forma que o DG, Carter G. Woodson, considerado o pai da história negra americana, sempre era questionado sobre a luta antirracista. Mesmo não sendo obrigado a respondê-las, o historiador decidiu escrever a obra “A (des)educação do negro”. Publicado em 1933 e com nova edição prefaciada por Emicida pela Editora Edipro, este é um verdadeiro manual antirracista e uma obra fundamental para todos.

3. Eliezer: Laowai Não é segredo pra ninguém que o Eli adora viajar pelo mundo! O livro Laowai, da jornalista Sônia Bridi, lançado pela Matrix Editora, vai inspirar ainda mais o espírito aventureiro do brother. Na obra, a apresentadora conta em detalhes a experiência que a família teve morando na China entre 2005 e 2006.

4. Eslovênia: Nobelina Todo mundo sabe que a Eslô morre de orgulho do sangue nordestino que corre nas veias. Para ela, a leitura ideal é Nobelina, da paraibana Cibele Laurentino – filha do saudoso poeta e cordelista Zé Laurentino. O livro conta a história de uma mulher do interior nordestino nos anos 1960 que busca liberdade e decide ir contra os fundamentos da sociedade.

5. Gustavo: Segredos do Poder “Hétero TOP” no próprio conceito, Gustavo já comentou na casa sobre seu desejo de empreender e ser dono do próprio negócio. Pensando nisso, a dica de leitura para o brother é o livro Segredos do Poder, do escritor, palestrante e CEO do Grupo Ideal Trends, José Paulo Pereira Silva. Na obra, lançada pela editora Ideal Books, o autor ensina como construir boas relações para alavancar os negócios, o que pode ajudar muito o paranaense quando sair do BBB.

6. Jessilane: E aí, medo? Assim como Jessi, a venezuelana Michelle Poler também foi parar em um lugar onde não conhecia ninguém e se sentiu insegura. A escritora de E aí, Medo? chegou em Nova York e tomou uma decisão: enfrentar um medo por dia durante 14 semanas. A jornada transmitida quase em tempo real no YouTube Hello Fears viralizou e agora é compartilhada no livro publicado pela Editora Hábito. Uma grande inspiração para a sister, não é?

7. Linn da Quebrada: Somos todas heroínas Se tem alguém dentro da casa mais vigiada do Brasil que é heroína de si mesma, é a Linn da Quebrada! Somos todas heroínas representa a história da participante e é escrito pela advogada Elizabeth Cronise MCLaughlin. Para contribuir na jornada das leitoras heroínas contra cada uma das estruturas opressoras, a escritora apresenta quatro estágios para seguir durante o processo. A obra é publicada pela VR Editora, selo Latitude.

8. Natália: A coragem de ser imperfeito Ficar confinada na casa mais vigiada do Brasil não é fácil e isso pode desestabilizar o emocional de qualquer um. Entretanto, como explica a autora Brené Brown, mostrar suas vulnerabilidades não é sinal de fraqueza, mas sim de grande coragem, e pessoas que se abrem para coisas novas são as mais autênticas, mesmo que sejam alvos de críticas. Para a sister que já teve que lidar com situações extremas dentro do game, o livro “A coragem de ser imperfeito” seria seu melhor aliado nas últimas semanas do reality.

9. Paulo André: Do alto do pódio Quem disse que para competir precisa perder a essência? Tudo o que PA precisa para chegar ao topo no reality e também nas pistas é escutar a voz da experiência. Por isso, a sugestão que mais combina com ele é a obra da medalhista olímpica Sandra Pires: “Do Alto do Pódio''. Os dois têm muito em comum, são atletas olímpicos, conquistaram a fama por meio do esporte e, claro, são altamente competitivos em tudo o que fazem. O livro da DVS Editora poderá ajudá-lo a seguir na direção certa, a ter a intensidade, motivação e perseverança necessárias nas pistas e no game.

10. Scooby: Meditações O filósofo Marco Aurélio ficou conhecido não apenas por sua filosofia, mas também por incentivar a harmonia e compartilhar ótimos conselhos com os amigos. Assim como o imperador romano, Scooby passa a vibe de tranquilidade e não mede esforços para apoiar seus aliados e aconselhá-los a ter um melhor relacionamento com os demais brothers. O livro Meditações, clássico publicado pela Editora Edipro, é tudo que ele precisa para continuar evitando erros de julgamento e exalar positividade com os parceiros.

