Tônicos capilares: confira os benefícios e dicas de produtos incríveis para o dia a dia

Conheça tônicos capilares para adicionar na sua rotina de cuidados

Perfeitos para fortalecer os fios e deixá-los mais nutridos e saudáveis, os tônicos capilares são fundamentais em uma rotina de cuidados com as madeixas. Afinal, eles ajudam a ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo, tratando a região, reduzindo as quedas e estimulando o crescimento. Demais, né?

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 tônicos capilares de qualidade para você conferir e escolher seus favoritos para a rotina. Olha só:

1. Tônico antiqueda capilar, Sallve: https://amzn.to/3t3WHiE

Com biotina, pantenol, baicalina e extrato e alcaçuz em sua fórmula, esse tônico ajuda a reduzir a queda capilar e promover o crescimento de novos fios em apenas dois meses de uso. Além disso, hidrata e fortalece a barreira cutânea, garantindo fios mais densos e encorpados.

2. Tônico capilar de patauá, Natura: https://amzn.to/3PKvWZn

Ideal para cabelos finos e fragilizados, com crescimento lento e que quebram facilmente, esse tônico potencializa o tratamento da raiz às pontas, acelerando o crescimento dos fios, fortalecendo a estrutura capilar e aumentando a espessura dos fios para deixá-los mais resistentes e volumosos.

3. Tônico do crescimento, Rapunzel, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3EKdxp5

Com extrato de ginkgo biloba, esse tônico de uso diário ajuda a diminuir a queda de cabelo, garantindo fios mais fortes e saudáveis.

4. Tônico capilar Gota Dourada: https://amzn.to/44XsX4g

Com extrato de alho, extrato de aloe vera e extrato de calêndula em sua fórmula, esse tônico fortalece o cabelo, ajuda no combate à queda e é indicado para fortalecer as raízes enfraquecidas, acelerando o crescimento natural das madeixas. Além disso, hidrata os fios e ajuda a combater a oleosidade e as caspas.

5. Tônico fortalecedor S.O.S Bomba, Salon Line: https://amzn.to/3t73O9O

Com fórmula que inclui creatina, aminoácidos e broto de bambu, esse item é indicado para todos os tipos de cabelo e atua diretamente no combate à queda dos fios.

6. Tônico capilar antiqueda, Bio Extratus: https://amzn.to/4510F90

Com extrato natural de jaborandi, esse item ativa a circulação do couro cabeludo, nutrindo os fios, evitando a queda e ajudando no crescimento saudável do cabelo.

7. Tônico reequilibrante, Love, Beauty and Planet: https://amzn.to/3reiljI

Esse tônico com maca peruana e cumaru foi criado para oferecer um tratamento completo, além de hidratar o couro cabeludo, fornecendo os nutrientes necessários para que ele cresça de forma saudável. Ideal para todos os tipos de cabelo, faz com que as madeixas fiquem fortes, resistentes e perfumadas.

