Tecnologia: 8 dicas de smartphones incríveis para você garantir

Confira opções de smartphones que vão fazer a diferença no seu dia a dia

Práticos e tecnológicos, os smartphones são ideais para desempenhar diversas funções do dia a dia e fazem toda a diferença na rotina corrida, não é mesmo? Afinal, com eles, podemos realizar ligações, enviar mensagens, acessar redes sociais, conferir nossos streamings de vídeos e músicas favoritos e muito mais!

Mas como escolher o smartphone perfeito? Hoje, existem muitas opções disponíveis e, para garantir o que mais combina com você, é super importante levar em conta as características que vão impactar sua rotina. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 opções de smartphones incríveis para você conhecer e garantir seu favorito. Olha só:

1. Smartphone Xiaomi Redmi 12: https://amzn.to/3rdhwYb

Com sistema operacional Android, este item possui tela de 6,7 polegadas e 256GB de memória.

2. iPhone 14 Pro Max, Apple: https://amzn.to/3Zi8aXH

Com 128GB de memória, o iPhone 14 Pro Max possui tela super retina XDR de 6,7 polegadas, Dynamic Island, câmera grande-angular de 48MP, modo cinema em 4K Dolby Vision e modo ação para vídeos em movimento, garantindo maior estabilidade.

3. Galaxy M54, Samsung: https://amzn.to/3ZjJm1F

Com 256GB de memória, esse item também conta com processador Octa Core, câmera tripla traseira (de 108MP, 8MP e 2MP), câmera de selfie de 32MP, tela infinita de 6,7 polegadas e quatro atualizações Android.

4. Moto G32, Motorola: https://amzn.to/48eitQM

Esse item possui áudio multidimensional imersivo, que preenche o ambiente de forma incrível. Além disso, possui 128GB de memória, câmera tripla com sensor principal de 50MP e selfie de 16MP.

5. Celular FreeYond F9: https://amzn.to/3r7il51

Esse smartphone com sistema Android 12 conta com tela de 6,5 polegadas, 64GB de armazenamento, câmera dupla de alta-definição e é equipado com interface Type-C convencional.

6. Galaxy Z Flip5, Samsung: https://amzn.to/3PqMqVk

Com um design dobrável e inovador, esse item possui tela infinita de 6,7 polegadas, 512GB de memória, câmera dupla traseira de 12 MP, ultra wide de 12 MP e câmera frontal de 10 MP.

7. iPhone 14 Pro: https://amzn.to/3EFtw83

Um dos modelos mais novos da marca, esse iPhone conta com um diferencial incrível: 1TB de memória de armazenamento! Além disso, possui tela super retina XDR de 6,1 polegadas, câmera grande-angular de 48MP, modo cinema em 4K Dolby Vision, modo ação para vídeos em movimento e bateria para até 23 horas de reprodução.

8. Smartphone Nokia C20: https://amzn.to/44SNvuv

Este item conta com sistema Android, tela de 6,5 polegadas, processador Octa Core e câmera de 5MP.

