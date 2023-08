Tecnologia: 7 funcionalidades da Alexa que você não conhecia

Confira comandos que podem ser realizados para a assistente virtual e garanta a sua

Não é segredo que a Alexa, assistente virtual da Amazon, garante uma rotina muito mais inteligente e tecnológica, não é mesmo? Afinal, os dispositivos que a integram são capazes de realizar diversas tarefas do dia a dia, como marcar e desmarcar compromissos, fazer ligações, acender e apagar luzes, trancar e destrancar portas, acessar aplicativos diversos e muito mais!

E para mostrar que o seu dia a dia pode ser ainda mais otimizado com a assistente de voz, preparamos uma lista com 7 funcionalidades da Alexa e comandos que você pode realizar, mas nem imaginava. Confira:

“Alexa, peça para o Uber me buscar em casa”

Quando conectada ao Uber, a Alexa pode realizar o pedido do carro para você. Basta pedir para que o motorista te busque no endereço padrão salvo no aplicativo e, em poucos minutos, ele estará disponível!

“Alexa, onde está meu pedido?”

Você pode rastrear seus pedidos por meio da Alexa, seja no aplicativo da Amazon, no iFood e muitos outros. Assim, fica mais fácil de planejar para buscá-lo quando chegar.

“Alexa, leia meu eBook”

Se você está muito curioso para conferir o fim do seu eBook, mas não pode ler naquele momento, a Alexa pode te ajudar! Peça para que ela leia em voz alta a obra sempre que desejar.

“Alexa, me conte uma piada”

Além de responder várias perguntas, a assistente de voz também pode ser super divertida. Se você pedir para que ela conte uma piada, prepare-se para dar risadas!

“Alexa, me lembre de ir ao mercado toda sexta-feira”

A assistente de voz também memoriza seus pedidos para a semana. Se você pedir para que ela te lembre de realizar uma tarefa em determinado dia, isso será feito. Super prático para quem não tem uma boa memória, não é mesmo?

“Alexa, quando começa a primavera?”

A Alexa pode responder muitas de suas dúvidas sobre atualidades e últimas notícias. Se você questionar a data em que começa a primavera, por exemplo, terá a resposta em poucos segundos.

“Alexa, exclua tudo o que eu disse hoje”

Outra vantagem pouco conhecida do dispositivo é que, caso você queira que ela apague de seu histórico tudo o que foi dito e perguntado naquele dia, basta pedir! Dessa forma, todo o armazenamento e as gravações de voz serão excluídas automaticamente.

Gostou de conhecer um pouco mais da Alexa? Então confira dispositivos Echo da Amazon que contam com a assistente de voz integrada e garanta seus favoritos!

