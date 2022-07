Tablet, notebook, Echos e mais: 18 eletrônicos incríveis para garantir no Prime Day

Selecionamos 18 itens eletrônicos que vão fazer diferença na sua rotina e estão em oferta na Amazon

Redação Publicado em 13/07/2022, às 11h21

Se você está pensando em renovar seus eletrônicos e deixar a sua rotina muito mais prática, está no lugar certo! Hoje, dia 13 de julho, é o último dia do Prime Day, evento que reúne, no site da Amazon, milhares de ofertas exclusivas para membros Prime. Portanto, se você é um assinante, não deixe de conferir itens incríveis - das mais diversas categorias - por ótimos preços no site, hein?

E para te ajudar a escolher os melhores produtos, selecionamos 18 eletrônicos que vão fazer a diferença no seu dia a dia e que você não pode deixar de garantir. Olha só:

1. Echo Dot, 3ª geração: https://amzn.to/3uKMLsg

Reprodução/Amazon

2. Kindle 10ª geração: https://amzn.to/3P3LLYs

Reprodução/Amazon

3. Câmera de segurança 360°, TP-Link: https://amzn.to/3Iy7F3s

Reprodução/Amazon

4. Echo Show 8, 2ª geração: https://amzn.to/3o5Oapn

Reprodução/Amazon

5. Xiaomi Redmi Note 11: https://amzn.to/3uJxb01

Reprodução/Amazon

6. Echo Show 10: https://amzn.to/3aHJzXo

Reprodução/Amazon

7. Philips Android TV, 50”: https://amzn.to/3azw8cd

Reprodução/Amazon

8. Echo Show 15: https://amzn.to/3aDushN

Reprodução/Amazon

9. Smart TV LED 24”, LG: https://amzn.to/3caPLHM

Reprodução/Amazon

10. Caixa de som amplificada Mondial, Thunder IX: https://amzn.to/3Ochq8U

Reprodução/Amazon

11. Soundbar JBL, MultiBeam 5.0: https://amzn.to/3yzMLMJ

Reprodução/Amazon

12. Câmera Instax Mini 11: https://amzn.to/3AJIUj1

Reprodução/Amazon

13. Notebook Dell Inspiron i15: https://amzn.to/3O4mCva

Reprodução/Amazon

14. Acer Notebook Nitro 5: https://amzn.to/3Pmhl3g

Reprodução/Amazon

15. ASUS Notebook VivoBook: https://amzn.to/3IxzRDL

Reprodução/Amazon

16. Echo Dot, 4ª geração: https://amzn.to/3yEK78E

Reprodução/Amazon

17. Fire TV Stick | Streaming em Full HD com Alexa | Com Controle Remoto por Voz com Alexa (inclui comandos de TV): https://amzn.to/3RvcTkD

Reprodução/Amazon

18. Galaxy Tab A7 Lite, Samsung: https://amzn.to/3ce8Hpn

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

