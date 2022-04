Surpreenda sua mãe com 12 dispositivos Amazon em oferta

Neste dia das mães, presenteie a sua com os incríveis dispotivos Amazon

Redação Publicado em 29/04/2022, às 17h10

O Dia das Mães está cada vez mais próximo e se você está procurando o presente ideal para surpreender a sua, você chegou ao lugar certo! A Amazon está oferecendo até 30% offem seus dispositivos em uma promoção especial para as mamães. Assim você pode garantir os modelos de Kindle, Echo e Fire Stick TV para tornar a rotina de sua mãe muito mais tecnológica, garantindo também muita diversão e entretenimento. E se você quer conhecer outros produtos para presentear sua mãe, a Amazon criou um Guia de Presentes que irá trazer itens incríveis para você conhecer e presentear sua mãe. Então não deixe de passar pela página oficial do guia para ficar por dentro de todas as sugestões. Confira os itens em oferta e aproveite: 1. Echo Dot (3ª Geração): Sendo o smart speaker que mais faz sucesso na Amazon, o Echo Dot 3 pode ser controlado por voz com a Alexa, sendo perfeito para te ajudar na organização de rotina, te fornecer informações, além de fazer ligações e tocar músicas de qualquer streaming que você gosta!

2. Fire TV Stick: Transforme qualquer TV em uma smart TV com streaming rápido e imagem em Full HD. O Fire Stick TV inclui controle remoto por voz com a Alexa, além de ter os botões de ligar, desligar e volume. Assim você terá acesso aos conteúdos seus streamings favoritos com muita qualidade.

3. Novos Echo Buds (2ª Geração): Leve a Alexa por onde estiver com os Echo Buds, que possuem áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo para lhe oferecer um som nítido e equilibrado. Eles são compactos, confortáveis e super resistentes!

4. Kindle 10a. geração: Com luz embutida ajustável, o eReader Kindle permite que você leve seus livros para onde quiser. Compacto e super leve, ele é feito com tela antireflexo de 167 ppi que imita uma folha de papel, permitindo que você possa ler mesmo sob a luz do sol.

5. Echo Dot (4ª Geração): A quarta geração do Echo Dot garante um novo design de áudio com direcionamento frontal com mais graves e um som completo. Assim você consegue muito mais qualidade na reprodução de áudio, além de possuir todos os benefícios dos dispositivos Echo.

6. Fire TV Stick Lite: Tenha uma versão mais simples do Fire Stick TV para aproveitar o streaming rápido e full HD! Ele acompanha um controle remoto Lite com controle de voz com a Alexa para você selecionar seu títulos favoritos nos melhores streamings disponíveis.

7. Echo (4ª Geração): Tenha um dispositivo Echo super moderno com novo visual e novo som, onde ele proporciona agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos que garantem um som de alta qualidade que se adapta ao cômodo. Ele é a melhor opção para quem curte muuuuita música.

8. Echo Show 8 (1ª Geração): Veja todo o conteúdo da Alexa em um dispositivo com tela HD de 8" e som estéreo para te auxiliar no dia a dia. Além de continuar com todos os benefícios do dispositivos Echo, ele também te permite assistir séries e filmes, deixar a tela se transformar em um porta retrato digital, além da possibilidade de fazer chamadas de vídeos para seus amigos e família.

9. Novo Echo Show 8 (2ª Geração): Além de continuar com todos os benefícios do Echo Show 8, a segunda geração do dispositivo possui melhorias como câmera de 13MP e enquadramento automático que mantém você no meio da tela.

10. Fire TV Stick 4K: Tenha um streaming mais poderoso em sua TV. Assista suas séries e filmes favoritos nos melhores streamings disponíveis, aproveitando os conteúdos compatíveis com 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+, te permitindo a melhor qualidade para assistir o que você gosta.

11. Novo Echo Show 5 (2ª Geração): Tenha uma versão mais simples e compacta do Echo Show em casa. Com esse modelo, você pode aproveitar todos os benefícios do dispositivo com o item de câmera 2 MP para fazer ligações, além de te permitir controlar a sua rotina com a sua voz.

12. Echo Show 10: Com o Echo Show 10, o display HD de 10,1" se move automaticamente de acordo com seus movimentos, deixando sua tela sempre à vista. Além disso, o dispositivos garante alta qualidade ao fazer chamadas de vídeo com sua câmera de 13 MP e enquadramento automático. Além disso, você pode controlar a sua Casa Inteligente com apenas a sua voz.

