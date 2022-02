Sono do bebê: 7 produtos que vão garantir uma noite tranquila

Quem tem bebê em casa sabe que nem sempre as noites de sono são fáceis, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos que vão garantir muita tranquilidade nesse momento - tanto para os pequenos, quanto para os pais.

Dá uma olhada:

1. Colônia para Bebê Hora do Sono, Johnson's: https://amzn.to/307vJG0

Com um cheirinho suave, essa colônia possui uma essência calmante que proporciona uma agradável sensação de relaxamento. Perfeito para aplicar no bebê após o banho.

2. Luminária com sons e projetor Elefantinho, Clingo: https://amzn.to/3hMmVvc

Essa luminária super fofa traz músicas animadas para o dia a dia e sons calmantes para a hora do sono!

3. Shampoo Infantil Huggies Chá de Camomila: https://amzn.to/331GpHT

Com chá de camomila, este shampoo limpa delicadamente e ajuda a acalmar o bebê para uma boa noite de sono.

4. Faixa soneca apoio de cabeça: https://amzn.to/39yiCQY

Segura e confortável, essa faixa é ideal para o bebê usar na cadeirinha do carro.

5. O bebê mais feliz - Guia para um ótimo sono: https://amzn.to/307Z0ju

Este livro derruba mitos comuns e traz dicas e técnicas infalíveis para transformar noites de pesadelo chorosas em uma noite super tranquila.

6. Travesseiro Baby, Nasa, Duoflex: https://amzn.to/3t5wqwJ

Produzido em espuma viscoelástica Nasa e indicado para crianças acima de 1 ano de idade, esse travesseiro garante que os pequenos tenham uma noite de sono tranquila e confortável.

7. Berço portátil funny, Voyage: https://amzn.to/3hjepFG

Com duas opções de altura, esse berço também funciona como um cercadinho e conta com acessórios essenciais para o dia a dia: trocador, capota e bolso para os pais. Além disso, o item possui bolsa de transporte com abertura para as rodas, facilitando o ir e vir.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com o site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/2T89Q6h

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3a7SfBw