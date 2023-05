Sombras, iluminadores, blushes e mais: 14 itens de maquiagem incríveis para presentear sua mãe

Confira dicas de presentes para mães que amam maquiagem

O Dia das Mães está mais próximo do que nunca, mas ainda dá tempo de garantir o presente perfeito para a sua! Preparamos uma lista com itens que prometem agradar tooooda mãe apaixonada por maquiagem e beleza. Tem de tudo: paletas de sombras, blushes, iluminadores, batons e muito mais para ela arrasar na produção!

Confira e garanta o presente nessa data especial:

1. Paleta de contorno Essential, Mariana Saad by Océane: https://amzn.to/3O2b67c

2. Kit City Night: Batom + Delineador + Máscara de cílios, Maybelline: https://amzn.to/44TU8hk

3. Paleta de sombras Catharine Hill: https://amzn.to/3I7nmQh

4. Paleta multifuncional Luminous, Niina Secrets, Eudora: https://amzn.to/3Boz8C1

5. Batom líquido matte Hazel Nude, Mari Maria: https://amzn.to/41yiLxp

6. Paleta de blush Carinha de Metida, Boca Rosa by Payot: https://amzn.to/3W0ubst

7. Batom Velvet Passion Matte, Kiko Milano: https://amzn.to/3Bjv9GC

8. Maleta de maquiagem profissional, Fenzza: https://amzn.to/3Bm5Fsn

9. Paleta de sombras Naked Wild West, Urban Decay: https://amzn.to/3pEiewI

10. Paleta de iluminadores Glow to Go, Nádia Tambasco by Océane: https://amzn.to/42wUcSC

11. Concealer circle, Kryolan: https://amzn.to/3MnXja6

12. Kit 3 batons SuperStay Matte, Maybelline NY: https://amzn.to/3MlPdPb

13. Match Stix Shimmer Skinstick, Fenty Beauty by Rihanna: https://amzn.to/3I5dqqd

14. Kit BT Powder Banana + BT Lux Ana, Bruna Tavares: https://amzn.to/3nXrWJY

