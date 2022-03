Skincare noturno: 6 opções de cremes para adicionar na sua rotina de cuidados

Selecionamos 6 hidratantes que vão fazer a diferença no seu skincare noturno

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 14h00

Investir em produtos de qualidade para o skincare noturno é super importante. Com fórmulas mais concentradas e ativos poderosos, os produtos utilizados durante a noite prometem tratar a pele profundamente enquanto você dorme, auxiliando na renovação celular, rejuvenescimento, hidratação e trazendo muitos outros benefícios. Pensando nisso, para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que precisam fazer parte da sua rotina de beleza! Dá uma olhada: 1. Creme Revitalift Hialurônico Noturno, L'Oréal Paris: https://amzn.to/3hZDGVe Formulado com ácido hialurônico, esse creme incrível da L'Oréal Paris preenche as linhas de expressão, reduz as rugas, hidrata intensamente por 24 horas e garante uma pele mais suave e macia.

Reprodução/Amazon

2. Loção Hidratante Noturna Tea Tree, The Body Shop: https://amzn.to/3e9a86G Com uma textura gel que proporciona hidratação leve para a pele acneica ao longo da noite, essa loção de Tea Tree da The Body Shop controla a oleosidade, reduz as imperfeições, tonifica e refresca a pele.

Reprodução/Amazon

3. Creme Facial Noturno NIVEA: https://amzn.to/3yPzZII Com rápida absorção e vitamina B5 em sua fórmula, esse creme facial noturno da NIVEA hidrata profundamente e auxilia na renovação celular.

Reprodução/Amazon

4. Face Care Intensive Antissinais Reparador, Neutrogena: https://amzn.to/2UAdMzn Oil free e com textura leve, o Face Care Intensive Antissinais Reparador da Neutrogena é formulado com vitamina C, colágeno hidrolisado e niacinamida. Além de combater e prevenir os principais sinais do envelhecimento, ele uniformiza o tom, corrige marcas na pele, reduz a oleosidade e promove hidratação com toque seco.

Reprodução/Amazon

5. Bepantol Derma Hidratante Restaurador Loção Facial Noturna: https://amzn.to/3yNb5JB Indicado para a pele sensível e seca, o Hidratante Restaurador da Bepantol possui textura leve, fórmula não oleosa, promove hidratação profunda e restaura a pele durante a noite.

Reprodução/Amazon

6. Creme Hidratante Facial Calmante Noturno Aloe Vera: https://amzn.to/3xCeryL Perfeito para peles sensíveis, esse creme facial de aloe vera da The Body Shop possui ação calmante e garante uma pele mais hidratada, macia e suave.

Reprodução/Amazon