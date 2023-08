Skincare de inverno: 11 séruns e hidratantes indispensáveis para a sua rotina

Confira produtos que não podem faltar nos cuidados com a sua pele no frio

Na época mais fria do ano, os cuidados com a pele merecem uma atenção ainda maior! Afinal, com as quedas na temperatura, ela pode ficar mais sensível e ressecada. Pensando nisso, preparamos uma lista com séruns e hidratantes que vão fazer a diferença na sua rotina de skincare e que você não pode deixar de ter na sua necesáire.

Confira e escolha seus itens favoritos para uma pele ainda mais saudável:

1. Sérum Refusion C Revitalize, Dermatus: https://amzn.to/45gwgEh

2. Hidratante corporal Milk, Nivea: https://amzn.to/478EY98

3. Creme multifuncional facial Complex Up, Dermatus: https://amzn.to/45cG2Hq

4. Hidratante corporal Terrapeutics de Lavanda, Granado: https://amzn.to/3rPKk93

5. Hidratante facial Beleza Radiante, Nivea: https://amzn.to/3OGhaCj

6. Hidratante facial Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3OGhbWT

7. Hidratante facial revitalizante, Bepantol Derma: https://amzn.to/44Tauqj

8. Loção hidratante corporal, CeraVe: https://amzn.to/3rURuce

9. Hidratante intensivo Lipikar Baume AP+M, La Roche-Posay: https://amzn.to/3KoPSht

10. Hidratante corporal Ureadin, Isdin: https://amzn.to/3q6i7us

11. Creme hidratante Cetaphil: https://amzn.to/3rXMzHB

