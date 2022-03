Skincare: 8 máscaras faciais com argila para você testar

Formulada com três argilas puras e extrato de eucalipto, essa máscara facial da L’Oréal Paris purifica a pele, ajuda a controlar a oleosidade e atenua as imperfeições. Além disso, proporciona sensação refrescante e acabamento matte.

Pensando nisso, para deixar a sua rotina de skincare ainda mais potente, preparamos uma lista com 8 máscaras faciais que contam com vários tipos de argilas em suas fórmulas para você escolher a ideal! Dá uma olhada:

A argila é uma grande aliada nos tratamentos de beleza. Com diversos benefícios, principalmente para a pele, esse ingrediente natural é capaz de controlar a oleosidade, prevenir o envelhecimento precoce, hidratar intensamente, reduzir manchas, iluminar e muuuito mais.

Com toque cremoso e suave, a Máscara de Argila Branca da Arte dos Aromas é indicada para peles sensíveis e delicadas. Além de prevenir o envelhecimento precoce e iluminar a pele, ela remove as impurezas e combate os radicais livres.

Formulada com argila vermelha e gingko biloba, a Máscara Facial Desintoxicante da Belliz possui textura cremosa, ajuda a controlar a oleosidade da pele e conta com ação antistress.

4. Máscara Facial Desintoxicante com Argila Vermelha, Belliz: https://amzn.to/35UNiyK

5. Máscara facial de Argila Verde, Bergamia: https://amzn.to/36hPFv9

Formulada com argila verde, água de coco e os extratos de camomila e melissa, a Máscara Facial de Argila Verde da Bergamia promove um verdadeiro detox para a pele. Garantindo uma limpeza profunda, ela remove as toxinas da pele, controla a oleosidade e conta com ação anti-inflamatória e anti-acneica.