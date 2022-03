Skincare: 7 produtos incríveis que você precisa conhecer

Demaquilante, hidratante, sérum multifuncional e outros produtos que vão fazer a diferença na rotina de cuidados com a pele

Redação Publicado em 04/03/2022, às 16h10

Alguns produtinhos fazem toda a diferença na rotina de cuidados com a pele, não é mesmo? E para te ajudar a turbinar o skincare, preparamos uma lista suuper especial com 7 itens que não podem faltar no seu nécessaire! E tem de tudo: sérum multifuncional, gel demaquilante, protetor solar e muito mais. Dá uma olhada: 1. NIVEA Aqua Rose Hidratante Gel Creme: https://amzn.to/3CbKnx2 Enriquecido com ácido hialurônico e água de rosas orgânica, o Hidratante Gel Creme Aqua Rose da NIVEA possui textura levinha e proporciona sensação de frescor. Além de revitalizar a pele, ele garante hidratação intensiva por 48 horas.

Reprodução/Amazon

2. Bioré Marshmallow Whip Oil Control - Sabonete Facial: https://amzn.to/3pBF05n Indicado para todos os tipos de pele, o Bioré Marshmallow Whip Oil Control é um sabonete facial com propriedades hidratantes e fragrância de floral de laranja. Formando uma espuma super leve e cremosa, assim como o marshmallow, ele limpa suavemente, ajuda a controlar a oleosidade e protege a hidratação natural da pele.

Reprodução/Amazon

3. Eudora Niina Skin Sérum Multiprotetor FPS 50: https://amzn.to/3tusQwb Perfeito para preparar a pele antes da maquiagem, o Sérum Multiprotetor Niina Skin Eudora conta com FPS 50, textura ultra fluida e toque seco. Além de proteger contra os raios solares, ele possui ação antioxidante, ajuda a controlar a oleosidade da pele, promove maciez, protege contra a poluição, uniformiza a textura, hidrata profundamente e muito mais.

Reprodução/Amazon

4. NIVEA Aqua Rose Mist Facial Hidratante: https://amzn.to/3hA0D1D Prático e eficaz, o Aqua Rose Mist Facial Hidratante da NIVEA é cheio de benefícios. Com água de rosas orgânica em sua fórmula, ele possui rápida absorção, é fácil de aplicar, hidrata intensamente, tonifica e refresca a pele. Além disso, também funciona como primer e fixador, para usar antes e depois da maquiagem. Incrível, né?

Reprodução/Amazon

5. Bioré UV Aqua Rich Watery Essence (SPF50+/PA++++): https://amzn.to/35LK0gD Quando o assunto é skincare, não podemos esquecer do protetor solar, não é mesmo? O Aqua Rich da Bioré é a escolha ideal para quem busca um produto com alto fator de proteção e textura leve. Podendo ser aplicado no rosto e no corpo, ele refresca a pele e conta com ácido hialurônico e extrato de geleia real em sua fórmula.

Reprodução/Amazon

6. Eudora Niina Skin Creme Overnight Renovador: https://amzn.to/3hVhtIx Que tal cuidar da sua pele enquanto você dorme? Com o Creme Overnight Renovador, isso é possível! Com textura leve e de rápida absorção, ele promove efeito peeling, acelera a renovação celular, uniformiza o tom da pele, hidrata profundamente, proporciona uma esfoliação química suave e melhora a aparência de linhas finas, poros e imperfeições.

Reprodução/Amazon

7. Make up Remover, Gel Demaquilante Bioré: https://amzn.to/3pC8C2i Formulado com 58% de ingredientes com ação hidratante, esse gel demaquilante da Bioré derrete facilmente até mesmo as maquiagens mais pesadas e resistentes. Prático e eficiente, ele garante uma pele purificada, livre de impurezas, macia e com os poros desobstruídos.

Reprodução/Amazon