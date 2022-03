Skincare: 6 produtos que não podem faltar na sua rotina de cuidados com a pele

A limpeza é uma etapa essencial na rotina de beleza, não é mesmo? Ela é a responsável por remover as células mortas, controlar a oleosidade excessiva e equilibrar o pH, além de promover mais saúde e beleza para a pele.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 produtinhos incríveis que vão fazer a diferença no seu skincare! Dá uma olhada:

1. Sabonete Líquido Facial Bioré - Marshmallow Whip Rich Moisture: https://amzn.to/3EogAlb

Com espuma ultraleve, cremosa e uma fragrância floral suave de mel, o Bioré Marshmallow Whip Rich Moisture é um sabonete líquido facial indicado para todos os tipos de pele. Perfeito para a rotina de skincare, ele remove delicadamente as impurezas da pele, promove maciez e suavidade, purifica e evita a perda do fator de hidratação natural.

Reprodução/Amazon

2. Água Micelar L'Oréal Paris Solução de Limpeza 5 em 1: https://amzn.to/3EAu0La

Prática e eficaz, essa água micelar incrível da L’Oréal Paris limpa, demaquila, suaviza, purifica e reequilibra a pele. Além disso, pode ser aplicada na face, nos olhos e nos lábios.

Reprodução/Amazon

3. Máscara Facial Esfoliante, Purifying Scrub Mask, Océane: https://amzn.to/31v5tIY

Formulada com aveia e abacate, essa máscara facial da Océane penetra nos poros e promove uma limpeza profunda, auxilia na renovação celular ao eliminar as células mortas e garante uma pele mais macia e suave.

Reprodução/Amazon

4. Lenço Demaquilante Night Calming, Neutrogena: https://amzn.to/3osYIjw

Prático de usar e com textura super macia, os lenços demaquilantes da Neutrogena promovem limpeza e remoção da maquiagem. E o melhor de tudo: liberam um aroma relaxante que prepara a pele para uma boa noite de sono. Legal, né?

Reprodução/Amazon

5. Skinceuticals Blemish Age Solution: https://amzn.to/3xZVabR

Com ácido salicílico em sua fórmula, esse tônico facial remove o excesso de resíduos e oleosidade, uniformiza o tom da pele, descongestiona os poros, previne o envelhecimento precoce e melhora as imperfeições causadas pela acne.

Reprodução/Amazon

6. Gel Esfoliante Facial Refrescante NIVEA: https://amzn.to/3rIYbvQ

Indicado para a pele normal a seca, esse esfoliante da NIVEA é enriquecido com arroz orgânico e blueberry. Além de estimular a renovação celular, ele limpa profundamente e garante uma pele mais macia e uniforme.

Reprodução/Amazon

