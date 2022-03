Skincare: 6 produtos para uma pele mais jovem

Sérum, creme e outros produtos que vão prevenir os sinais do envelhecimento

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 19h30

Que tal potencializar a sua rotina de beleza com produtos que vão te ajudar a combater e prevenir os principais sinais do envelhecimento? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 itens incríveis que vão fazer a diferença no skincare! Dá uma olhada: 1. Tri-Therapy Lifting Sérum, Skin Active Neostrata: https://amzn.to/3tNsj9S Combatendo os três principais sinais do envelhecimento, o sérum Tri-Therapy Lifting de Neostrata estimula a produção de colágeno, intensifica os níveis de ácido hialurônico da derme e acelera a renovação celular, garantindo uma pele mais firme, uniforme, lisinha e com rugas reduzidas.

Reprodução/Amazon

2. Face Care Intensive Antissinais Reparador, Neutrogena: https://amzn.to/3JPxegn Enriquecido com vitamina C, colágeno hidrolisado e niacinamida, o Face Care Intensive Antissinais Reparador combate e previne os sinais de envelhecimento, uniformiza o tom da pele, corrige marcas e promove hidratação intensiva com toque seco.

Reprodução/Amazon

3. Cellular Restoration, Skin Active Neostrata: https://amzn.to/3qKiF6h Com fórmula exclusiva, o Cellular Restoration é um creme para rugas com ação renovadora e antioxidante. Além de promover renovação celular e neutralizar os radicais livres, ele pode ser aplicado no rosto e no pescoço e proporciona uma pele mais firme, luminosa e uniforme.

Reprodução/Amazon

4. Creme de Olhos Hydro Boost Gel-Cream, Neutrogena: https://amzn.to/3tLRDNN Com ácido hialurônico e glicerina em sua fórmula, o Hydro Boost Gel-Cream possui textura aqua super levinha, revitaliza a área dos olhos, fortalece a barreira natural da pele e promove 48 horas de hidratação.

Reprodução/Amazon

5. Triple Firming Neck Cream, Neostrata: https://amzn.to/3qLtSDt Com ação anti-idade, o Triple Firming Neck Cream é um creme especifico para o pescoço e colo. Com resultados comprovados, ele reduz rugas e flacidez, desacelera o envelhecimento cutâneo e garante uma pele mais firme e densa.

Reprodução/Amazon

6. Sérum Anti-Idade Hidratante Hydrolific, QRxLabs: https://amzn.to/3Ldpq8q Formulado com ácido hialurônico e pró-vitamina b5, o Hydrolific Serum da QRxLabs promove hidratação intensiva, aumenta a firmeza da pele, reduz linhas finas, tonifica e acalma.

Reprodução/Amazon