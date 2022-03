Skincare: 6 produtos para evitar manchas na pele e descamação no verão

A estação mais quente do ano pede atenção à limpeza de pele, hidratação e fotoproteção

Redação Publicado em 03/03/2022, às 17h15

Não é segredo que, no verão, os cuidados com a pele devem ser redobrados, não é mesmo? Com as altas temperaturas da estação e o desejo de bronzear a pele, é comum que muitas pessoas acabem tomando sol excessivamente, trazendo diversas consequências para a saúde da epiderme. Devido à ação dos raios ultravioleta, a alta exposição ao sol pode causar descamação, irritação, vermelhidão, manchas na pele e outras consequências. Por isso, incluir produtos de qualidade que auxiliam na limpeza, hidratação e fotoproteção da epiderme fazem toda a diferença na rotina de cuidados. E para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso! Mas não se esqueça que, antes de adicionar qualquer produto na sua rotina, é suuuper importante consultar um dermatologista para descobrir quais são as indicações para o seu tipo de pele, viu? Confira nossa seleção: 1. Sabonete em Barra Pele Limpeza Profunda, Cetaphil: https://amzn.to/36ZL3dz Indicado para todos os tipos de pele e podendo ser aplicado no corpo e rosto, esse sabonete incrível da Cetaphil limpa a pele sem ressecar e favorece o reparo da barreira protetora. Composto por ingredientes antioxidantes, ele auxilia na remoção de resíduos de poluição, potencializa a hidratação e evita o envelhecimento precoce.

Reprodução/Amazon

2. Sun FPS 30 Loção Lipossomal Spray, Cetaphil: https://amzn.to/35pVfvr Para proteger todo o corpo contra raios UVA e UVB, uma boa dica é apostar no Cetaphil Sun FPS 30. Com rápida absorção e fórmula que minimiza o surgimento de alergias, ele é super resistente à água e ao suor.

Reprodução/Amazon

3. Sérum Facial NIVEA Luminous 630º Antispot: https://amzn.to/3MjJmro Enriquecido com ácido hialurônico e vitamina E, esse sérum facial da NIVEA possui fórmula leve que atua diretamente na redução e prevenção de manchas escurecidas na pele. Garantindo resultados visíveis em 4 semanas de uso, ele promete uma pele mais macia, iluminada e uniforme.

Reprodução/Amazon

4. Loção Hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/3IHRJe6

Após a exposição solar, é fundamental abusar da hidratação. Por isso, uma boa dica é usar o Cetaphil Loção Hidratante. Garantindo hidratação intensiva por 48 horas, sua fórmula conta com vitamina E que promove uma ação antioxidante na pele. Ah, e o melhor de tudo: ele pode ser aplicado no corpo e no rosto!

Reprodução/Amazon

5. Protetor Solar Facial L'Oréal Paris UV Defender Fluido FPS 60: https://amzn.to/3pCRU2X

Enriquecido com ácido hialurônico, esse protetor solar facial da L’Oréal Paris conta com alta fator de proteção, textura super levinha e acabamento invisível. Além disso, é super resistente ao suor, água e poluição.

Reprodução/Amazon

6. Protetor Hidratante Facial Garnier Uniform & Matte Vitamina C FPS 30: https://amzn.to/34boEZD

Proporcionando proteção e hidratação, esse produtinho da Garnier é rico em vitamina C, possui FPS 30, ajuda a controlar a oleosidade da pele e garante efeito matte por até 12 horas. Além disso, uniformiza instantaneamente e reduz marcas na pele.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU



Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ