Skincare: 6 produtos para a área dos olhos

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 15h00

Quando o assunto é skincare, não podemos esquecer da região dos olhos, não é mesmo? Para isso, incluir produtos específicos na rotina de beleza é essencial. E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com cremes, máscaras e outros produtos que vão suavizar olheiras, bolsas e linhas finas nessa área! Dá uma olhada: 1. NIVEA LUMINOUS 630 Antiolheiras: https://amzn.to/3x78ex3 Enriquecido com ácido hialurônico e cafeína, o NIVEA LUMINOUS 630 Antiolheiras não pode faltar na sua rotina de skincare. Com resultados comprovados em quatro semanas de uso, o produto diminui linhas finas e rugas, suaviza bolsas e equilibra a pigmentação irregular da pele para reduzir as olheiras.

2. Collagen Eye Mask, Océane: https://amzn.to/3m5SQL6 Formulada com colágeno, extrato de chá verde e vitamina E, a máscara de colágeno para os olhos da Óceane suaviza olheiras, hidrata a pele e melhora a aparência de linhas finas e rugas.

3. Sérum Para Área dos Olhos QRxLabs Eye Reboot: https://amzn.to/3mbmMWh Esse sérum incrível conta com uma fórmula potente e eficaz para revitalizar a área do contorno dos olhos. Além de reduzir o inchaço e linhas de expressão, proporciona efeito lifting e combate as olheiras.

4. Creme para Região dos Olhos de Romã, Weleda: https://amzn.to/3amqSIw Com fórmula natural, esse creme de romã da Weleda conta com propriedades antioxidantes que estimulam a renovação celular e fortalecem a pele. Além disso, protege a área dos olhos e proporciona luminosidade.

5. Máscara de Gel Para Área dos Olhos, Kiss New York Professional: https://amzn.to/3NOYLzX Com colágeno, ácido hialurônico e extrato de pepino em sua fórmula, essa máscara da Kiss New York Professional desincha, hidrata a pele e suaviza as olheiras.

6. NIVEA Creme Antissinais Contorno dos Olhos Q10: https://amzn.to/3tdVfHz Com Q10, vitamina C e vitamina E, esse creme da NIVEA possui textura leve e de rápida absorção. Garantindo resultados em quatro semanas, ele reduz as rugas, hidrata e deixa a área dos olhos com aparência descansada e radiante.

