Skincare: 6 máscaras faciais com argila para incluir na sua rotina de beleza

Quando o assunto é skincare, as máscaras de argila são sempre uma boa escolha, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis para você escolher e adicionar na sua rotina de cuidados. E tem de tudo: máscara com argila preta, verde, dourada e mais!

Ah, e não se esqueça que, antes de escolher seus produtos favoritos, é super importante consultar um especialista para descobrir quais são os mais indicados para o seu tipo de pele.

Confira nossa seleção:

1. Máscara Matificante de Argila Pura, L'Oréal Paris

Com extrato de eucalipto e três argilas puras, essa máscara facial purifica a pele, reduz a oleosidade e atenua as imperfeições.

2. Máscara Facial Argila Preta Purificante, Lanossi Beauty & Care

Com argila preta, essa máscara auxilia no controle da oleosidade, na remoção dos cravos e na limpeza profunda e delicada dos poros. Além disso, purifica a pele.

3. Máscara De Argila Vermelha Com Jojoba E Frutas Vermelhas, Bergamia

Com argila vermelha, óleo de jojoba e frutas vermelhas, essa máscara melhora a elasticidade da pele e previne o aparecimento das linhas finas.

4. Máscara De Argila Rosa (Pink Clay Mask)

Indicada para todos os tipos de pele, essa máscara de argila rosa hidrata, limpa, proporciona maciez e renovação para a pele.

5. Máscara Facial Argila Branca, Dermaclean

Feita de argila preta, essa máscara facial proporciona um verdadeiro detox na pele, além de contar com efeitos remineralizante e purificante.

6. Hidramais Peel Off Mascara Argila

Essa máscara de argila dourada remove as células mortas, promove limpeza, hidrata e renova a pele. Além disso, melhora a textura e proporciona luminosidade.

