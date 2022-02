Skincare: 6 hidratantes faciais de sucesso para você garantir

A hidratação facial é uma das etapas mais importantes do skincare, não é mesmo? Por isso, investir em um produto de qualidade faz toda a diferença na rotina de cuidados com a pele.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 hidratantes faciais incríveis que estão entre os melhores avaliados do site da Amazon e prometem te conquistar! Confira e garanta os seus:

1. Creme Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: https://amzn.to/351inwA

Com ácido hialurônico e textura leve water gel, o creme Hydro Boost da Neutrogena é indicado para todos os tipos de pele. Além de controlar a oleosidade e fortalecer a barreira natural da epiderme, ele proporciona 48 horas de hidratação.

2. CeraVe Loção Facial Hidratante: https://amzn.to/3ipv5x1

Formulado com as três ceramidas essenciais para manter a proteção da barreira natural da pele, niacinamida e ácido hialurônico, essa loção da CeraVe garante uma hidratação intensiva o dia todo.

3. Garnier Protetor Hidratante Facial Efeito Matte FPS 30 Uniform&Matte: https://amzn.to/3cnSwTu

Rico em vitamina C, esse protetor hidratante possui FPS 30, uniformiza a pele, reduz marcas em 1 semana, controla a oleosidade, hidrata profundamente e proporciona efeito matte por 12 horas.

4. Creme Revitalift Hialurônico Noturno, L'Oréal Paris: https://amzn.to/350CP0E

Com ácido hialurônico, o creme Revitalif Hialurônico Noturno da L'Oréal Paris preenche linhas de expressão, reduz rugas e hidrata intensamente por 24 horas. Garantindo uma pele mais macia e suave.

5. Creme Hidratante Toque Seco, Bepantol Derma: https://amzn.to/3w4c2fL

Indicado para pele normal a seca, esse hidratante da Bepantol Derma é oil free, possui toque seco, restaura profundamente a pele e garante hidratação intensa.

6. Gel Creme Hidratante Antiacne Tracta: https://amzn.to/3uYOQhD

Ideal para pele acneica e oleosa, esse gel creme da Tracta possui rápida absorção, hidrata, acalma e normaliza a pele. Além disso, controla a oleosidade e clareia manchas de acne.

