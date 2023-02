Skincare: 12 produtos incríveis para a sua rotina de cuidados com o rosto

Confira itens que vão fazer toda a diferença na sua rotina de skincare

Não há nada melhor do que reservar um momento do dia para cuidar de você, não é mesmo? E para isso, uma super dica é investir em um skincare de qualidade, que garanta que a sua pele esteja sempre protegida, hidratada e super saudável. E para te ajudar nessa missão, selecionamos 12 produtos que vão fazer tooooda a diferença nos cuidados com o rosto e que você não pode deixar de garantir.

Confira e escolha seus favoritos:

1. Creme facial Optimal Hydration, Cetaphil: https://amzn.to/3JTcEyC

Reprodução/Amazon

2. Protetor solar FPS 70, Neutrogena Sun Fresh: https://amzn.to/3RLD5I5

Reprodução/Amazon

3. Sérum antiacne ultra concentrado, Effaclar, La Roche-Posay: https://amzn.to/3x7gi01

Reprodução/Amazon

4. Face care intensive antissinais reparador, Neutrogena: https://amzn.to/3I98Jw9

Reprodução/Amazon

5. Acne Proofgel, Neutrogena: https://amzn.to/3HKKvXI

Reprodução/Amazon

6. Sérum hidratante concentrado, Neutrogena Hydro Boost: https://amzn.to/3jN7toX

Reprodução/Amazon

7. Água micelar 5 em 1, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3YsVpZ2

Reprodução/Amazon

8. Gel esfoliante vitamina C, Dermachem: https://amzn.to/3XvRrxT

Reprodução/Amazon

9. Sérum antiolheiras, Dermachem: https://amzn.to/3JSrNQx

Reprodução/Amazon

10. Lenços demaquilantes Deep Clean, Neutrogena: https://amzn.to/3RLRCDL

Reprodução/Amazon

11. Sérum facial Vitamina C 10, Tracta: https://amzn.to/3JTg44q

Reprodução/Amazon

12. Máscara facial esfoliante de aveia e abacate, Océane: https://amzn.to/3lc5bA6

Reprodução/Amazon

