Shower gel, sais de banho e mais: 5 produtos para um banho super relaxante

Selecionamos 5 produtos incríveis para a hora do banho

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h30

Que tal garantir um momento super relax na hora do seu banho? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 5 produtos incríveis e que vão fazer toooda a diferença na rotina de autocuidados. E tem de tudo: sais de banho, shower gel, esponja de silicone e mais!

Confira e garanta os seus:

1. Bath Silicon Esponge, Océane: https://amzn.to/2Lmh5pK

Com cerdas macias de silicone, essa esponja de banho remove as impurezas, massageia a pele e estimula a circulação sanguínea.

2. Sais de banho relaxantes, Terrapeutics calêndula, Granado: https://amzn.to/3uFxDgB

Podendo ser usado na banheira, no chuveiro e como escalda-pés, esses sais de banho são perfeitos para um momento relaxante.

3. Sabonete líquido, óleo de banho: https://amzn.to/2Mo7saF

Com 55% de óleos naturais em sua fórmula, esse óleo de banho garante que a pele fique muito mais macia, limpa e sedosa.

4. Escova de banho, Ricca: https://amzn.to/34F42sS

Com cerdas de nylon macias que limpam a pele delicadamente, essa escova de banho também ajuda a esfoliar o corpo e remover as células mortas, além de garantir um momento relaxante.

5. Shower Gel Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas, D'agua Natural

Com cristais de quartzo e argilas verde e rosa, esse shower gel pode ser usado no corpo e no rosto, renova a pele e remove as células mortas.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

