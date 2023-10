Shampoo, óleo, escova secadora e mais: 10 lançamentos em cuidados com o cabelo

Confira dicas de produtos incríveis para cuidar dos fios

Se você está sempre de olho nas novidades do mundo da beleza, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 10 lançamentos incríveis de cuidados com o cabelo na Amazon e que prometem fazer toda a diferença na sua rotina. Tem de tudo: shampoo, condicionador, óleo, escova finalizadora e muito mais!

Confira e escolha seus novos itens favoritos para as madeixas:

1. Condicionador Blindagem Antifrizz, TRESemmé: https://amzn.to/46xyKyR

Com ácido hialurônico e queratina hidrolisada em sua fórmula, esse condicionador garante ação antifrizz imediata, selagem de cutícula e cabelos com bastante movimento.

Reprodução/Amazon

2. Escova secadora, Philco: https://amzn.to/3rYyQkg

Essa escova seca e modela os fios, garantindo um aspecto mais liso e com movimento. Conta com um bocal de escova redonda e um bocal de secador, permitindo retirar o excesso de umidade.

Reprodução/Amazon

3. Shampoo Reconstrução e Força, TRESemmé: https://amzn.to/3M862MR

Esse shampoo conta com colágeno e arginina em sua fórmula, garantindo ação intracelular para fortalecimento dos fios e diminuição da quebra.

Reprodução/Amazon

4. Shampoo Brilho Lamelar, TRESemmé: https://amzn.to/3S4DMPg

Com tecnologia lamelar e blend de óleos, esse shampoo garante nutrição instantânea aos fios, além de um brilho intenso.

Reprodução/Amazon

5. Óleo finalizador Brilho Lamelar, TRESemmé: https://amzn.to/3Qm9Xs5

Esse blend de óleos nutre os fios, além de ajudar a diminuir o frizz, alinhar as pontas e garantir uma maciez instantânea.

Reprodução/Amazon

6. Máscara de reparação Nutri Rosé, Siàge, Eudora: https://amzn.to/491juMC

Com elixir de rosas e argila vermelha em sua fórmula, essa máscara repara as madeixas da raíz às pontas, além de nutrir todo o fio. O item também conta com a exclusiva tecnologia Affinité 4D, que detecta os danos do cabelo para tratá-los até a camada mais profunda.

Reprodução/Amazon

7. Kit Siàge Pro Cronology, Eudora: https://amzn.to/45JwdAI

Esse kit conta com um shampoo, um condicionador, um leave-in memorizador e uma máscara hidratante, que recuperam até os danos mais severos dos fios. Possuem ácido poliglutâmico em sua fórmula, além da tecnologia Affinité 4D.

Reprodução/Amazon

8. Óleo disciplinante Xapadinha, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3Flkc9B

Este item conta com óleo de goiaba e hemiesqualano em sua fórmula, garantindo um toque super sedoso e aveludado, brilho, hidratação e controle de frizz por até 24 horas.

Reprodução/Amazon

9. Leave-in Absolut Repair Molecular, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3QlWj88

Formulada com peptídeos e 5 aminoácidos, esse leave-in repara toda a estrutura macromolecular dos fios, garantindo reconstrução, força, elasticidade e movimento.

Reprodução/Amazon

10. Máscara intensiva Magic Butter, Abela Cosmetics: https://amzn.to/3Q3MwCk

Essa máscara é um tratamento completo que repõe nutrientes, aminoácidos e lipídeos necessários para manter os fios livres de ressecamento, quebra e pontas duplas. Super indicada para cabelos porosos, tratados quimicamente e sem vida.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy