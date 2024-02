Shampoo, gloss, sérum e mais: 10 lançamentos em beleza na Amazon

Confira dicas de presentes incríveis para uma boa rotina de cuidados

Se você está procurando itens de beleza incríveis para adicionar na sua rotina de cuidados ou presentear uma pessoa especial, não pode perder essa dica. Selecionamos 10 produtos que acabaram de chegar no site da Amazon e vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Tem de tudo: shampoo, paleta multifuncional, sérum facial e muito mais!

Confira e escolha suas novidades em beleza favoritas:

1. Shampoo Glycolic Gloss, Elseve, L’Oréal Paris: https://amzn.to/49Frh1P

Indicado para cabelos porosos, esse shampoo possui ácido glicólico em sua fórmula e promove uma limpeza profunda dos fios, além de trazer mais brilho para as madeixas.

Reprodução/Amazon

2. Sabonete líquido alecrim, Coala: https://amzn.to/4bLz0gF

Com um toque agradável e fragrância única, esse sabonete líquido pode ser utilizado para lavar as mãos, corpo e rosto.

Reprodução/Amazon

3. Sérum facial, Creamy: https://amzn.to/3T8DEhL

Com 20% de um blend de vitaminas e niacinamida, esse sérum age no fortalecimento da barreira cutânea, melhorando a aparência, textura e tonalidade da pele. O item também controla a oleosidade, reduz a aparência dos poros dilatados, aumenta a firmeza e hidratação da epiderme e muito mais.

Reprodução/Amazon

4. #Chillikit, Fran by Franciny Ehlke: https://amzn.to/3T59r2O

Esse kit especial conta com três edições limitadas do Lip Chilli, destacando suas cores e brilho intensos. Com ácido hialurônico em sua fórmula, os produtos hidratam e promovem aumento labial.

Reprodução/Amazon

5. Modelador triondas, Onyon Store: https://amzn.to/42OI5l5

Fácil e rápido de usar, esse modelador possui suporte em três barris para criar ondas deslumbrantes e duradouras. Sua tecnologia nano-cerâmica protege e deixa as madeixas ainda mais brilhantes, sem causar danos.

Reprodução/Amazon

6. Super máscara acidificante, Haskell: https://amzn.to/49yD5Dc

Esse acidificante equilibra o pH dos fios que foram expostos e danificados por processos químicos, recuperando cabelos porosos. Os ativos arginina e blend de vinagres, presentes na formulação, selam as cutículas, reparam os danos e devolvem as características saudáveis das madeixas.

Reprodução/Amazon

7. Creme de pentear, Siàge, Eudora: https://amzn.to/3ONmG5O

Indicado para cabelos cacheados, ondulados, crespos e em transição, esse creme para pentear hidrata e proporciona o máximo da alta definição para os fios. Além disso, garante facilidade de modelar os fios, balanço natural, frizz bloqueado até a próxima lavagem e proteção térmica até 230°C.

Reprodução/Amazon

8. Sérum Skin Renewing, CeraVe: https://amzn.to/3I8n9fe

Com niacinamida, ácido hialurônico e ceramidas em sua fórmula, esse sérum ajuda a minimizar rugas e linhas finas, além de garantir uma pele revitalizada e revigorada.

Reprodução/Amazon

9. Palette Luminous, Niina Secrets, Eudora: https://amzn.to/3UKtEfB

Essa paleta multifuncional chegou para inovar, podendo ser usada nos olhos, rosto e corpo, como sombra, iluminador, blush e blush brilho.

Reprodução/Amazon

10. Óleo de tratamento Açaí Oil, Cadiveu: https://amzn.to/49jCtBN

Com fórmula ultra leve e rapidamente absorvida, esse óleo de açaí auxilia na restauração e nutrição de cabelos danificados, sela e repara as pontas duplas, controla o frizz, protege contra danos e muito mais.

Reprodução/Amazon

