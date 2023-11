Sérum, tônico, hidratante e muitos outros itens de skincare em oferta no Esquenta Black Friday

Confira 10 itens de beleza disponíveis com desconto no site da Amazon

A Black Friday acontecerá no dia 24 de novembro e, enquanto a data não chega, que tal aproveitar descontos incríveis no Esquenta do site da Amazon? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtos de beleza e skincare que estão disponíveis em oferta. Tem de tudo: sérum, hidratante, tônico facial e muito mais!

Confira produtos de skincare na Amazon e escolha seus favoritos:

1. Sérum facial Cellular Luminous 630, Nivea: https://amzn.to/3sf0mKv

Com ácido salicílico em sua fórmula, esse sérum avançado ajuda a reduzir as marcas escurecidas de acne em até duas semanas, possui efeito matificante, hidrata a pele e garante maciez.

2. Hidratante facial Calm Epidrat, Mantecorp Skincare: https://amzn.to/3svNuQ1

Esse hidratante possui ativos calmantes que agem imediatamente, sendo ideal para peles sensíveis, intolerantes e sensibilizadas. Melhora a vermelhidão, coceira e descamação, não provoca cravos e espinhas e alivia o desconforto de queimaduras solares leves.

3. Protetor solar Tone Up Essence, Skin Aqua: https://amzn.to/3MrObAU

Com FPS50, esse protetor solar com cor possui ácido hialurônico em sua fórmula. Ou seja, além de proteger a pele, hidrata profundamente!

4. Cleansing Oil Gokujyun, Hada Labo: https://amzn.to/40tmMUS

Com o objetivo de retirar a maquiagem e impurezas sem remover a oleosidade natural da pele, esse cleansing oil possui uma combinação para limpar profundamente a epiderme.

5. Gel de limpeza intensivo, Normaderm Phytosolution, Vichy: https://amzn.to/3MvO8UA

Esse gel de limpeza incrível remove a oleosidade sem machucar a pele, reduzindo a acne e limpando os poros profundamente,

6. Espuma de limpeza, Cetaphil Pro: https://amzn.to/3sjxP6t

Desenvolvida para remover o excesso de oleosidade e controlar o brilho da pele, essa espuma de limpeza limpa sem ressecar e acalma a epiderme irritada.

7. Hidratante facial Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3ssSLYz

Com ácido hialurônico que protege a pele contra a perda de água, esse hidratante também controla a oleosidade por até 48 horas. Além disso, possui uma textura leve de water gel e é indicada para todos os tipos de pele.

8. Creme anti-idade Revitalift Laser X3, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3spsPgD

Esse creme de tratamento anti-idade suaviza as rugas e linhas de expressão, além de remodelar os contornos do rosto e ser capaz de redensificar a pele, combatendo a flacidez que aparece com os anos. Sua poderosa fórmula também estimula a produção dos componentes naturais da epiderme.

9. Sérum facial Healthy Renew, Cetaphil: https://amzn.to/3QK9xMj

Este sérum anti-aging proporciona a redução das rugas e linhas finas, além de garantir hidratação imediata, brilho saudável, maciez, elasticidade e firmeza para todos os tipos de pele, garantindo uma aparência rejuvenescida.

10. Tônico antiacne, Sallve: https://amzn.to/3MU3Ysv

Com melaleuca e niacinamida em sua fórmula, esse tônico de limpeza adstringente controla a oleosidade, enquanto acalma e alivia a irritação da acne.

