Sérum facial: 6 opções para incluir no skincare

Deseja incluir um sérum super potente e eficaz na sua rotina de skincare? Então nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 6 opções incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e vão fazer a diferença na sua pele. E tem de tudo: sérum com vitamina C, ácido hialurônico, argila rosa e muuuito mais! Dá uma olhada:

1. Sérum Facial Vitamina C 10, Tracta

Com ação clareadora, antioxidante e antirrugas, o sérum facial de vitamina C da Tracta é indicado para todos os tipos de pele e garante 24 horas de hidratação prolongada.