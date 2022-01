Sérum facial: 5 opções para incluir no skincare

Rico em vitamina C, esse sérum da Garnier possui ação antioxidante, reduz manchas na pele, controla a oleosidade, proporciona efeito matte, hidrata intensamente e garante uma pele mais uniforme.

1. Sérum Facial Antimarcas Garnier Uniform & Matte Vitamina C: https://amzn.to/3qVPb5T

Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 opções incríveis - que unem qualidade e bom preço - para você testar e transformar a sua rotina de cuidados! Dá uma olhada:

Quando o assunto é skincare, não podemos esquecer de incluir o sérum facial na rotina de cuidados com a pele, não é mesmo? Com fórmulas super concentradas, esse produto potencializa e acelera os tratamentos de beleza, além de controlar a oleosidade e hidratar a pele profundamente.

Com efeito anti-inflamatório e antioxidante, o sérum de rosa mosqueta da Max Love hidrata, regenera a pele e conta com ação antioxidante, cicatrizante, calmante e tonificante.

Com textura leve e rápida absorção, esse sérum da L’Oréal Paris é rico em ácido hialurônico, não deixa a pele oleosa, hidrata intensamente e reduz 40% das rugas em 4 semanas de uso.

4. Sérum Facial Antioxidante, Ruby Rose: https://amzn.to/3fUTM1Y

Com ótimo custo-benefício, o sérum antioxidante da Ruby Rose é enriquecido com chá-verde, pepino e algas marinhas. Com ação antipoluição, ele revitaliza e protege a pele.