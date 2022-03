Self care: 15 produtos para incluir na rotina de beleza neste outono

Óleo de banho, hidratante corporal e outros produtos para cuidar da pele e do cabelo

Com as alterações de temperatura e umidade causadas pela troca de estação, é comum sentirmos a nossa pele mais seca e sensível, não é mesmo? Além disso, os cabelos também sofrem com a mudança climática. Por isso, no outono, é super importante reforçar a hidratação da pele e dos fios. Pensando nisso, preparamos uma lista com 15 produtos incríveis que vão fazer a diferença na rotina de self care. E tem de tudo: hidratante corporal, óleo de banho, sabonete líquido, máscara capilar e muuito mais! Dá uma olhada: 1. Eucerin Ph5 Óleo De Limpeza Para Banho: https://amzn.to/38evrDE Perfeito para a pele sensível e seca, esse óleo de limpeza da Eucerin conta com óleos naturais em sua fórmula e reforça a barreira cutânea enquanto limpa a pele delicadamente. Prático e eficaz, ele repõe os lipídeos e deixa a pele protegida e sedosa, impedindo o ressecamento.

2. Adcos Ultra Nutrição Labial: https://amzn.to/3NvklKy Com ação anti-idade, esse poderoso hidratante labial nutre intensamente e promove definição do contorno dos lábios. Enriquecido com ácido hialurônico e peptídeo ativador de colágeno, ele preenche as rugas e garante maciez, proteção e suavidade.

3. Sabonete Líquido Facial Bioré - Marshmallow Whip Moisture: https://amzn.to/3uG3sUT O sabonete facial Bioré Marshmallow Whip Moisture limpa suavemente enquanto protege a hidratação natural da pele. Formando uma espuma super leve e cremosa, assim como o Mashmallow, ele proporciona maciez e hidratação suave.

4. Truss Net Mask: https://amzn.to/3LmGIzO A Net Mask proporciona a nano-reposição da massa proteica e a nano-regeneração dos fios danificados, restaurando a elasticidade, força e aparência natural do cabelo. Além disso, potencializa o brilho, prolonga a hidratação, reduz o volume, sela as cutículas e garante maciez.

5. Urea Repair PLUS, Eucerin: https://amzn.to/3DmP08l Promovendo hidratação intensiva e reforçando a barreira natural da pele, essa loção hidratante reduz asperezas e alivia imediatamente os sintomas típicos da pele seca, como coceira e descamação.

6. Sabonete Pure Milk Beauty Elixir Sensitive, NIVEA: https://amzn.to/3qPQK4J Enriquecido com as vitaminas e os nutrientes do leite, o Sabonete Pure Milk Beauty Elixir Sensitive protege e renova a pele, conta com uma fragrância única e garante mais maciez e hidratação.

7. Truss Finalizador Frizz Zero: https://amzn.to/3iL0FUW Perfeito para a rotina de cuidados capilares, o finalizador Frizz Zero da Truss foi desenvolvido para condicionar, hidratar, selar a cutícula dos fios, além de devolver rapidamente a maciez, o brilho e a maleabilidade do cabelo.

8. Vitamina C 15 + Ácido Hialurônico, Adcos: https://amzn.to/3iOT1Ji Formulado com 15% de vitamina C, ácido hialurônico e um complexo calmante, esse produtinho incrível da Adcos é um dermocosmético antienvelhecimento em sérum que reduz rugas, linhas de expressão e ilumina a pele.

9. BC Bonacure Peptide Repair Rescue Nutri Shield, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/3tTjWdh Esse sérum duplo para cabelos danificados recupera a força das madeixas e repara a fibra capilar ao preencher a estrutura interna do fio. Além disso, promove maciez, brilho e movimento.

10. Antitranspirante Aerosol Toque Seco Deomilk Beauty Elixir, NIVEA: https://amzn.to/36VK5yW Com absorção imediata e a preciosa essência do leite, o Antitranspirante Aerosol Deomilk Beauty Elixir protege a hidratação da pele, garante 48 horas de proteção e proporciona axilas macias e renovadas.

11. Adcos Neoderm Complex Sabonete Glico-Ativo: https://amzn.to/3qNfISi Promovendo um tratamento de renovação celular intensiva e higienizando com ação esfoliante, esse sabonete da Adcos melhora a textura da pele, hidrata e ilumina. Além disso, pode ser aplicado na face e no corpo.

12. Truss Therapy Shampoo: https://amzn.to/3LJX1XZ O shampoo Therapy da Truss promove limpeza profunda e purificação do couro cabeludo. Anti-inflamatório, ele controla a caspa, auxilia no controle da queda, potencializa o brilho e estimula a circulação sanguínea.

13. Esfoliante Labial NIVEA Scrub Rosa Mosqueta: https://amzn.to/3uEHP7h Formulado com rosa mosqueta e vitamina E, o NIVEA Scrub possui partículas esfoliantes de origem natural e conta com textura delicada para não machucar a boca. Garantindo renovação celular, ele proporciona lábios lisinhos e macios.

14. Bc Bonacure Q10+ Time Restore Condicionador, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/3825zdV Indicado para cabelos maduros, secos e frágeis, esse condicionador estimula os bulbos capilares e a produção de queratina dos fios para preencher porosidades. Além disso, promove força, maciez e suavidade.

15. Eucerin Hyaluron Filler Creme Facial Dia FPS 30: https://amzn.to/3iL7Axo Com FPS 30, esse creme facial protege a pele do envelhecimento precoce, hidrata intensamente e preenche rugas e linhas de expressão. Garantindo uma pele mais jovem, lisinha e macia.

