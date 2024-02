Saúde, romances, ficção e mais: 11 livros em oferta no Saldão do Cliente

Confira obras incríveis para garantir em oferta

Se você está procurando novos livros incríveis para garantir na estante, não pode perder essa lista! Selecionamos 11 obras de diferentes gêneros para você garantir em oferta no Saldão do Cliente. E tem de tudo: romance, saúde, ficção e muito mais!

Confira e escolha seus favoritos:

1. Tudo que o seu coração precisa te falar, de Alexandro Gruber: https://amzn.to/4bnTtYM

Ele conhece seus temores, seus anseios, seus sonhos e seus amores. O seu coração sabe o que te faz feliz, a hora de seguir em frente, a decisão certa a se tomar, os lugares aos quais você pertence. O seu grande desafio é deixar de lado o medo e a insegurança para ter coragem de ouvir a sabedoria que vem de dentro de si. Muitas vezes, tudo o que precisamos é lembrar das coisas que já sabemos em nosso interior, mas relutamos em acreditar. Tudo que seu coração precisa te falar é um livro sobre amor-próprio, sobre acolhimento, sobre autoconhecimento, sobre o despertar, sobre valorizar-se, sobre a coragem de ser você mesmo e de não ter medo de ouvir tudo que o coração tem para lhe dizer.

Reprodução/Amazon

2. Escute teu silêncio, de Petria Chaves: https://amzn.to/481iqGL

Principal ferramenta do jornalista, a arte da escuta nunca se fez tão necessária em um mundo tão polarizado e cheio de ruídos. Neste livro, Petria Chaves entrevista grandes referências da psicanálise, neurociência, negócios, filosofia e espiritualidade, para entender como podemos nos tornar escutadores melhores. Através de uma escrita reflexiva e generosa, nos ensina que aceitar os limites da compreensão e ter a humildade de ouvir o outro abre a porta para o aprendizado.

Reprodução/Amazon

3. Fim: para onde vão os finais felizes?, de Gabie Fernandes: https://amzn.to/4bk0EkG

Términos de relacionamento nem sempre representam sofrimento e dor. Pode ser libertador entender que não é preciso se fazer caber no olhar do outro, ou tentar se encaixar em situações desagradáveis apenas para ter alguém ao lado. E mais: é preciso sentir, intensa e demoradamente, tudo que surge desse tipo de experiência. Esta obra é resultado das histórias pessoais da autora e dos desamores com ela compartilhados, rasga protocolos e trata com muita honestidade (e bom humor) das crenças românticas que também acabam quando as relações não têm o desfecho esperado.

Reprodução/Amazon

4. Evidências de uma traição, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3UmAGHe

Uma jovem desesperada no sul da Califórnia se senta para escrever uma carta para um homem que ela nunca conheceu ― uma escolha que mudará sua vida para sempre. Pouco a pouco, a correspondência entre Carrie Allsop e David Mayer revela os detalhes de um caso devastador entre seus cônjuges. Ao longo das cartas, eles confessam seus medos e compartilham sentimentos escondidos no fundo de suas almas, tentando decidir como seguir em frente. Contada inteiramente por meio de cartas, essa obra é uma história de decepções, mágoas e segredos, mas também de perdão e recomeços, e de como, no caso de algumas pessoas, a dor pode libertar.

Reprodução/Amazon

5. Para sempre seu, de Abby Jimenez: https://amzn.to/3SlyQE6

Dra. Briana Ortiz é uma mulher forte, mas está muito cansada. Ela acabou de se divorciar, seu irmão precisa de um transplante de rim, e o novato está prestes a conseguir o cargo que ela deseja no trabalho. Enquanto isso, Jacob Maddox sabe que já ganhou a antipatia de Briana, e decide se explicar de forma incomum: numa carta escrita com caneta-tinteiro e papel especial. Briana começa a trocar cartas com Jacob e conhecer melhor o médico caladão que prefere uma vida sossegada a grandes eventos sociais. De repente, eles estão almoçando juntos e debatendo as vantagens de se ganhar um pônei e percebem que têm muito em comum, desde o encanto pela natureza até o gosto por histórias bizarras de hospital. Quando Jacob decide dar a Briana o melhor presente imaginável, ela se pergunta como poderá resistir a esse simpático médico… especialmente quando ele pede um favor que ela não pode recusar.

Reprodução/Amazon

6. Solitária, de Eliana Alves Cruz: https://amzn.to/42pghmP

Mabel e Eunice, mãe e filha, são duas mulheres negras que moram no trabalho, um condomínio de luxo desses encontrados em qualquer grande cidade brasileira. Eunice, a mãe, é testemunha-chave de um crime chocante ocorrido na casa dos patrões. Mabel, a filha, constrói o caminho que leva não apenas à elucidação deste crime, mas a uma mudança radical na vida das pessoas que cercam as protagonistas.

Reprodução/Amazon

7. Coração de tinta, de Cornelia Funke: https://amzn.to/3vWudZE

Há muito tempo, Mo decidiu nunca mais ler um livro em voz alta. Sua filha Meggie é uma devoradora de histórias, mas apesar da insistência, não consegue fazer com que o pai leia para ela na cama. Meggie jamais entendeu o motivo dessa recusa, até que um excêntrico visitante noturno finalmente vem revelar o segredo que explica a proibição. É que Mo tem uma habilidade estranha e incontrolável: quando lê um texto em voz alta, as palavras tomam vida em sua boca, e coisas e seres da história surgem como que por mágica. Numa noite fatídica, quando Meggie ainda era um bebê, a língua encantada de Mo trouxe à vida alguns personagens de um livro chamado Coração de tinta. Um deles é Capricórnio, vilão cruel e sem misericórdia, que se instalou em uma aldeia abandonada e pratica roubos e assassinatos pela região. Quando seus capangas finalmente sequestram Mo, Meggie terá de enfrentar essas criaturas bizarras e sofridas, vindas de um mundo completamente diferente do seu.

Reprodução/Amazon

8. Coleção Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery: https://amzn.to/3Sqf61Y

Conheça a encantadora história de Anne Shirley, uma órfã de cabelos ruivos que conquista a todos por onde passa, luta pelo o que acredita e sempre dá escopo para a imaginação. Nessa seleção especial estão oito livros de Lucy Maud Montgomery que se passam no Universo de Anne: Anne de Green Gables, Anne de Avonlea, Anne da Ilha, Anne de Windy Poplars, Anne e a Casa dos Sonhos, Anne de Ingleside, Vale do Arco-Íris e Rilla de Ingleside.

Reprodução/Amazon

9. Pessoas normais, de Sally Rooney: https://amzn.to/4bhTgq7

Na escola, no interior da Irlanda, Connell e Marianne fingem não se conhecer. Ele é a estrela do time de futebol, ela é solitária e preza por sua privacidade. Mas a mãe de Connell trabalha como empregada na casa dos pais de Marianne, e quando o garoto vai buscar a mãe depois do expediente, uma conexão estranha e indelével cresce entre os dois adolescentes ― contudo, um deles está determinado a esconder a relação. Um ano depois, ambos estão na universidade, em Dublin. Marianne encontrou seu lugar em um novo mundo enquanto Connell fica à margem, tímido e inseguro. Ao longo dos anos da graduação, os dois permanecem próximos, como linhas que se encontram e separam conforme as oportunidades da vida. Porém, enquanto Marianne se embrenha em um espiral de autodestruição e Connell começa a duvidar do sentido de suas escolhas, eles precisam entender até que ponto estão dispostos a ir para salvar um ao outro.

Reprodução/Amazon

10. Coleção especial Jane Austen: https://amzn.to/4bkR94H

As obras de Jane Austen retratam personagens complexas da sociedade rural georgiana e marcam a crescente do romantismo. À frente do seu tempo, a autora defendia a educação liberal das mulheres em seus livros. Este kit conta com 5 livros que exemplificam a genialidade da autora: Orgulho e preconceito, Persuasão, Razão e Sensibilidade, A abadia de Northanger e Emma.

Reprodução/Amazon

11. Antes que o café esfrie, de Toshikazu Kawaguchi: https://amzn.to/3HFQzRJ

Quem você gostaria de encontrar, uma única e última vez, se fosse possível viajar no tempo? Em uma ruazinha estreita e silenciosa de Tóquio, num subsolo, existe um estabelecimento que, há mais de 100 anos, serve um café cuidadosamente preparado. Graças a uma lenda urbana, o local recebe diversos frequentadores que esperam ansiosamente para viver uma experiência única: fazer uma viagem no tempo. Aqueles que retornam ao passado devem estar cientes dos riscos e também das regras, já que a jornada exige que o cliente se sente numa cadeira específica e reencontre somente pessoas que já tenham visitado o estabelecimento. Mesmo assim, quatro personagens aproveitam a oportunidade para tentar resolver dramas do passado. A experiência é imperdível, mas o tempo é curto. Mais precisamente, até o café esfriar.

Reprodução/Amazon

