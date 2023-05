Saúde bucal: especialista indica produtos indispensáveis para a higiene

Dra Alana Rinco explica a importância de uma boa saúde bucal e recomenda 4 produtos

Não é segredo que a saúde começa pela higiene bucal, não é mesmo? Afinal, a boca tem ligação direta com o nosso organismo, e por isso é de extrema importância manter uma qualidade nos seus cuidados.

“A saúde bucal é um assunto extremamente particular, e deve ser sempre um cuidado redobrado. Muitas pessoas são negligentes com a qualidade, mas mal sabem o que uma saúde bucal ruim pode causar” ressalta Dra. Alana Rinco. “É de extrema importância escovar os dentes a cada fim de refeição ou, pelo menos, três vezes ao dia. O uso do fio dental é super importante para retirar pequenos alimentos que ficam aderidos no meio de nossos dentes, e usar um creme dental de boa procedência também faz total diferença”, indica.

Para te ajudar a manter a saúde bucal em dia, a cirurgiã-dentista listou 4 produtos essenciais. Confira:

1. Escovas de dente, pacote com 3, Curaprox: https://amzn.to/3LCiMKO

2. Escova dental Indicator Plus, Oral-B: https://amzn.to/3LFQ5wB

3. Creme dental Colgate Total 12, Clean Mint: https://amzn.to/3VA6wPw

4. Fio dental Expansion Plus, Reach: https://amzn.to/41bTfxw

